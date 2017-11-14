В дело подростка-инвалида, которого выгнали из «Мираж Синема», вмешался детский омбудсмен. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова обратилась в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Конфликт между школьником и администраторами кинотеатра в ТРК «Атлантик Сity» произошел 12 ноября. Мать мальчика рассказала, что его выгнали из заведения, а в «Мираж Синема» отрицают это.

Менеджер кинотеатра заявил Светлане Агапитовой, что ребят попросили удалиться исключительно потому, что они отказывались делать заказ в кафе. Сам мальчик уверяет, что неоднократно пытался позвать официанта, однако вместо него к подросткам подошла администратор и отказала в обслуживании, сославшись на фейсконтроль и тот факт, что молодые люди ей просто не понравились.

«Дело в том, что друзья Артема не раз бывали в этом кафе, и никогда никаких проблем не возникало. Сын же оказался там впервые, и в результате всю ситуацию, как и слова администратора, принял на свой счет», - отметила мать пострадавшего подростка.

«Мне кажется, оставлять такие вопросы без реакции нельзя. Нужно разобраться спокойно и детально - что послужило причиной отказа в обслуживании и были ли на то основания? Конечно, утверждать, что ребят попросили уйти из-за того, что среди них был «особенный» ребенок пока рано. Но в любом случае, от сотрудников общественных заведений требуется особенная деликатность в общении с такими подростками, чтобы не нанести психологическую травму. Например, в этой ситуации, такое отношение ребенок принял на счет особенностей своего здоровья. Если причина конфликта была в поведении ребят - надо было четко и внятно ее объяснить, а не прикрываться туманными формулировками типа «вы нам не нравитесь» или «не прошли фейсконтроль», - считает детский омбудсмен.