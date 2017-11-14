  • 14 Ноябрь 2017
USD 15.11.2017 59.6207 +0.4384
USD ММВБ 21:17 0  
EUR 15.11.2017 69.6787 +0.7609
EUR ММВБ 21:17  
Нефть($) 14.11.2017 61.94 1.84
Нефть(p) 14.11.2017 3692.91 +136.05

В дело подростка-инвалида, которого выгнали из «Мираж Синема», вмешался детский омбудсмен

Автор:


© Фото: zeevveez / flickr.com

Темы дня

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге обратилась в прокуратуру и Роспотребнадзор.

В дело подростка-инвалида, которого выгнали из «Мираж Синема», вмешался детский омбудсмен. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова обратилась в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Конфликт между школьником и администраторами кинотеатра в ТРК «Атлантик Сity» произошел 12 ноября. Мать мальчика рассказала, что его выгнали из заведения, а в «Мираж Синема» отрицают это.

Менеджер кинотеатра заявил Светлане Агапитовой, что ребят попросили удалиться исключительно потому, что они отказывались делать заказ в кафе. Сам мальчик уверяет, что неоднократно пытался позвать официанта, однако вместо него к подросткам подошла администратор и отказала в обслуживании, сославшись на фейсконтроль и тот факт, что молодые люди ей просто не понравились.

«Дело в том, что друзья Артема не раз бывали в этом кафе, и никогда никаких проблем не возникало. Сын же оказался там впервые, и в результате всю ситуацию, как и слова администратора, принял на свой счет», - отметила мать пострадавшего подростка.

«Мне кажется, оставлять такие вопросы без реакции нельзя. Нужно разобраться спокойно и детально - что послужило причиной отказа в обслуживании и были ли на то основания? Конечно, утверждать, что ребят попросили уйти из-за того, что среди них был «особенный» ребенок пока рано. Но в любом случае, от сотрудников общественных заведений требуется особенная деликатность в общении с такими подростками, чтобы не нанести психологическую травму. Например, в этой ситуации, такое отношение ребенок принял на счет особенностей своего здоровья. Если причина конфликта была в поведении ребят - надо было четко и внятно ее объяснить, а не прикрываться туманными формулировками типа «вы нам не нравитесь» или «не прошли фейсконтроль», - считает детский омбудсмен.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь полезных каналов в Telegram для жителей и гостей Петербурга

    Почему закрыта станция метро, где ближайшая остановка троллейбуса, в какой кафешке перекусить, а также куда можно дешево улететь из Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?
    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram