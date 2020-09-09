Кинотеатры «Мираж Синема» откроются в ночь с 11 на 12 сентября

Сегодня, в среду, 9 сентября, стало известно, что кинотеатры сети «Мираж Синема» откроются в ночь с 11 на 12 сентября в 00:00 и начнут работу с показов фильмов «Довод» режиссера Кристофера Нолана и «Мулан» Ники Каро.

Олег Ивонинский, совладелец сети, сообщил: «Мы так долго ждали открытия, что решили устроить первые сеансы в полночь, не дожидаясь утра 12 сентября. Это настоящий праздник для индустрии и наших зрителей».

Впрочем, не все кинотеатры сети откроются ночью 11-12 сентября. Так, «Мираж Синема» в Атлантик Сити откроется 19 сентября, а «Мираж» на Большом проспекте возобновит работу лишь к концу 2020 года. Кроме того сообщается, что кинотеатр в ТРК «Ульянка» не откроется вовсе.

В залах зрителей будут рассаживать в шахматном порядке, интервалы между сеансами увеличат до получаса. Отмечается, что гости должны быть в СИЗ, а руки перед сеансом обработать антисептиком, который установлен на территории кинотеатра. Продукция попкорн баров будет реализовываться в одноразовой посуде.