Подростка-инвалида выгнали из кинотеатра «Мираж Синема» в ТРК «Атлантик Сity». По словам матери мальчика, администраторам не понравился его внешний вид. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написала мать школьника Лариса Баданина.

«Моему сыну с другом было отказано в посещении кинотеатра и пиццерии. Сотрудник заведения выгнал детей из кафе (мой сын имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом и передвигается на коляске) и объяснил им, что, если «хозяину заведения» не понравится чье-то лицо, они вправе отказать в обслуживании», - рассказала женщина.

«При повторном посещении сотрудник пугал жалобой в прокуратуру. Случай не единичный в России. Упор делается на частные заведения и их право решать кого пускать, а кого нет. Хочу обратиться в прокуратуру. Имеется аудиозапись», - также добавила мать мальчика. Инцидент произошел в воскресенье, 12 ноября.

В «Мираж Синема» заявили, что ситуация в кинотеатре была совершенно другая. «Данная позиция не соответствует действительности, представлена однобоко, некорректно и с целью вызвать общественный резонанс», - ответили в «Мираж Синема» на заявление мамы пострадавшего.

«Слова матери ребенка-инвалида Ларисы Баданиной о том, что сын с другом пришли в кино и в кафе кинотеатра, они встретили знакомых ребят и подсели к ним поговорить, а также что Артем хотел заказать пиццу, открыл меню, а женщина-администратор попросила ребят покинуть заведение, и что Артем не был допущен в зрительный зал, не соответствуют действительности и опровергаются записями камер видеонаблюдения, расположенных на территории кинотеатра», - отметили в пресс-службе заведения.

«Как видно из видеозаписей, подростки пришли одновременно. Группа подростков из семи человек, в числе которых и находился Артем, проходит на территорию кинотеатра «Мираж Синема» в ТРК «Атлантик Сity» и, проходя мимо касс кинотеатра, располагается на территории кафе в зоне кинотеатра. Т.е. подростки приобретать билеты в кино не намеревались. Когда подростки расположились за столиком кафе, к ним подошел администратор зала и спросил, будут ли они что-нибудь заказывать. От группы подростков последовал отрицательный ответ. Администратор зала указал подросткам, что зона кафе предназначена для обслуживания посетителей, после чего удалился. При этом, меню, лежащее на столе, ни один из подростков не открывал», - объяснили в кинотеатре.

«Через 15 минут администратор снова подошел к группе подростков и уточнил, не захотели ли они что-нибудь заказать. Получив ответ, что группа подростков ничего заказывать не собирается, Администратор попросил подростков покинуть территорию кафе, так как она предназначена для обслуживания посетителей кафе и не является зоной ожидания. Требований удалиться из кинотеатра либо общедоступных зон ожидания в кинотеатре администратор зала не высказывал», - такую версию случившегося предоставили в «Мираж Синема».

После произошедшего к разговору с подростками также присоединилась администратор кафе, уточняют в кинотеатре. «На просьбу покинуть территорию кафе был дан отрицательный ответ под предлогом общедоступности территории кафе для всех, что и вызвало недопонимание между сторонами и спровоцировало конфликтную ситуацию. Подросткам не было отказано в обслуживании, а было отказано в возможности нахождения на территории, предназначенной для обслуживания посетителей кафе, которая не является зоной ожидания», - рассказали в заведении.

По данным кинотеатра, ни администратор зала, ни администратор кафе непосредственно с Артемом даже не общались. «Общение происходит с другими подростками. Не могли 15-тилетние подростки посетить и кино, так как находились в кинотеатре без сопровождения родителей, а последний сеанс с возрастным ограничением «12+» начался в 16 часов 50 минут. После указанного времени в кинотеатре демонстрировались фильмы с возрастным ограничением «16+», в связи с чем Артему и его друзьям было бы отказано в продаже билетов на такие сеансы. Однако, как видно из записей видеонаблюдения, подростки за приобретением билетов в кассы кинотеатра не обращались», - резюмировали в «Мираж Синема».

Руководство кинотеатра «Мираж Синема» принесло извенения лишь за некорректное поведение сотрудников, которые «в неподобающей форме информировали подростков о правилах обслуживания в кафе на территории кинотеатра «Мираж Синема».

Сейчас обстоятельства конфликта выясняет прокуратура Петербурга, пишет РИА «Новости». «Мы проверяем эту информацию, потому что она разноречива», - рассказал представитель пресс-службы ведомства. По его словам, меры последуют после того, как сотрудники ведомства установят, что произошло в кафе на самом деле.