Кинотеатры просят Беглова о разрешении на открытие

Сеть кинотеатров «Мираж Синема» обратилась к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и вице-губернатору Евгению Елину с просьбой разрешить работу залов с 1 сентября. Руководство сети направило в Смольный электронную петицию.

Синема ждала до конца августа вестей о новых послаблениях режима ограничений, введенных во время пандемии, однако власти решили продлить запрет на массовые сборища до 20 сентября.

"Мираж" просит Беглова в срочном порядке разрешить работу, отмечая, что дату 20 сентября принять невозможно.



Как отметили представители кинематографического проката, с 1 сентября стартует показ фильма "Довод". Эта премьера - первая после пандемии - помогла бы сетям восстановить доход.

В Москве кинотеатры работают с 1 августа, указали в "Мираж Синема".

Петицию подписали почти 1000 человек.