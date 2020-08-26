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Кинотеатры просят Беглова о разрешении на открытие

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© Фото: pixabay.com

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Также пока не работают в Петербурге фудкорты и детские игровые комнаты в ТЦ.

Сеть кинотеатров «Мираж Синема» обратилась к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и вице-губернатору Евгению Елину с просьбой разрешить работу залов с 1 сентября. Руководство сети направило в Смольный электронную петицию.

Синема ждала до конца августа вестей о новых послаблениях режима ограничений, введенных во время пандемии, однако власти решили продлить запрет на массовые сборища до 20 сентября.

"Мираж" просит Беглова в срочном порядке разрешить работу, отмечая, что дату 20 сентября принять невозможно.

Как отметили представители кинематографического проката, с 1 сентября стартует показ фильма "Довод". Эта премьера - первая после пандемии - помогла бы сетям восстановить доход.

В Москве кинотеатры работают с 1 августа, указали в "Мираж Синема".

Петицию подписали почти 1000 человек.

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