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Картина дня: два теракта в Испании за одни сутки

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Второе нападение - в Камбрильсе
© Фото: Emilio Morenatti / AP

Темы дня

Что произошло, сколько человек погибло и пострадало, кто ответственен за нападения.

Первые пять строчек популярных в Петербурге тем, по данным «Монитора», заняли два теракта в Испании. Первое нападение произошло днем 17 августа на главной пешеходной улице Барселоны Рамбла.

Микроавтобус наехал на пешеходов, в результате погибли 13 человек, еще более 100 людей получили ранения. Очевидцы пишут, что фургон двигался по Рамбле со скоростью около 80 км/час, стараясь задавить как можно больше прохожих. Водитель скрылся с места преступления.

Затем похожий теракт был совершен в Кабрильсе, где пострадали шестеро. Сегодня днем в больнице Таррагоны одна из пострадавших скончалась. Таким образом, при двух терактах погибли 14 человек. Ответственность за это взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

Полиция считает, что два теракта были организованы 12 боевиками. Пятеро нападавших были убиты в Камбрильсе. Еще трое подозреваемых задержаны. В результате в розыске остаются четверо предполагаемых террористов, один из которых - водитель фургона, сбившего пешеходов в Барселоне.

В Испании объявили трехдневный траур по погибшим. На центральной площади Барселоны прошла минута молчания. На Пласа-де-Каталунья (площади Каталонии) собрались тысячи людей. В их числе были премьер-министр Испании Мариано Рахой и король Филипп VI. После минуты молчания участники акции начали аплодировать и скандировать «Я не боюсь!»

К консульству Испании в Петербурге несут цветы в память о погибших. На Фурштатской улице вырос мемориал из цветов, свечей и слов поддержки. В самом консульстве приспущены флаги Испании и Евросоюза. То же самое происходит около зданий испанского посольства и консульства в Москве.

По мнению «Монитора», самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Невские новости», «АиФ - Петербург» и «GAZETA.SPb».

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