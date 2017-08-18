В Каталонии попытались повторить барселонскую атаку - пятеро террористов убиты

В Каталонии убиты пятеро террористов, причастные к атаке в Барселоне и пытавшиеся повторить ее, сообщает в ночь на пятницу, 18 августа, испанская полиция.

Спецоперация проводилась в городе Камбрильс, к югу от Барселоны. Испанские СМИ сообщают, что на террористах были пояса-смертников и они пытались повторить барселонскую атаку, которая произошла накануне. Преступники были убиты, когда въехали на фургоне в группу людей. Семь человек получили ранения, двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Ранее днем, 17 августа, микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. В результате погибли 13 человек, травмы получили более 100 жителей и гостей города. Водитель скрылся с места преступления.

В социальных сетях сообщалось, что он забаррикадировался в турецком ресторане Luna de Istanbul недалеко от Рамблы и взял в заложники посетителей и сотрудников заведения. Кафе блокировала полиция, с преступником велись переговоры, однако вскоре было объявлено, что подозреваемых в заведении нет. Очевидцы сообщали еще и о стрельбе в районе рынка Бокерия, который тоже находится на Рамбле, однако официального подтверждения эти сведения не получили.

Власти объявили о поимке двоих подозреваемых в городе Манльеу в 80 км от Барселоны. Одного из них зовут Дрисс Укабир. Еще один человек, предположительно причастный к теракту, был убит полицейскими в пригороде Барселоны.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».