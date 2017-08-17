ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне. Об этом объявило агентство Amaq, подконтрольное террористам, пишет «Медуза».

Сегодня, 17 августа, около 17:00 по местному времени, грузовой микроватобус врезался в прохожих на главной пешеходной улице Барселоны. Очевидцы пишут, что фургон двигался по Рамбле со скоростью около 80 км/час, стараясь задавить как можно больше прохожих.

Водитель фургона скрылся. В социальных сетях сообщалось, что он забаррикадировался в турецком ресторане Luna de Istanbul недалеко от Рамблы и взял в заложники посетителей и сотрудников заведения.

Кафе блокировала полиция, с преступником велись переговоры, однако вскоре было объявлено, что подозреваемых в заведении нет. Очевидцы сообщали еще и о стрельбе в районе рынка Бокерия, который тоже находится на Рамбле, однако официального подтверждения эти сведения не получили.

По официальным данным полиции, при теракте погибли 13 человек, 90 пострадали. Власти также объявили о поимке двоих подозреваемых в городе Манльеу в 80 км от Барселоны. Одного из них зовут Дрисс Укабир. Еще один человек, предположительно причастный к теракту, был убит полицейскими в пригороде Барселоны.