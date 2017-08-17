Теракт в Барселоне: В ресторане на рынке Бокерия взяты заложники

В турецком ресторане на рынке Бокерия в Барселоне взяты заложники. Предположительно, стрельбу устроил водитель фургона, сбившего людей на улице Рамбла. Об этом сообщает телеканал TV-3.

По данным Europa Press, в результате теракта погибли три человека. Это люди, которых сбил фургон. Есть ли погибшие в результате стрельбы, не сообщается. Официальных данных полициии пока нет.

Рынок Бокерия находится в самом центре города на улице Рамбла. Все ближайшие магазины к месту теракта закрыты. В Барселоне также закрывают станции метро.