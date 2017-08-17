Фургон врезался в прохожих в центре Барселоны (ФОТО)

В центре Барселоны в районе улицы Рамбла фургон врезался в прохожих на улице. Водитель после столкновения вышел из автомобиля и скрылся. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на испанское издание "20 minutos".

Пострадали не менее 20 человек, информации о погибших не поступало. В окрестностях места происшествия закрыты станции метро и наземного транспорта.

Столкновение произошло на пешеходном переходе, улица огорожена. Рамбла - пешеходная улица в центре Барселоны, популярная среди туристов.

Полиция Барселоны квалифицировала наезд автомобиля как теракт, передает агентство "Франс Пресс".

Фото: Twitter / @ramblas77