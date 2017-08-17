При теракте в Барселоне погибли минимум 13 человек. Еще более 50 человек получили ранения. Это официальные данные полиции, пишет "Медуза".

Сегодня, 17 августа, около 17:00 по местному времени, грузовой микроватобус врезался в прохожих на главной пешеходной улице Барселоны. Очевидцы пишут, что фургон двигался по Рамбле со скоростью около 80 км/час, стараясь задавить как можно больше прохожих.

Водитель фургона скрылся. В социальных сетях сообщалось, что он забаррикадировался в турецком ресторане Luna de Istanbul недалеко от Рамблы и взял в заложники посетителей и сотрудников заведения.

Кафе блокировала полиция, с преступником велись переговоры, однако вскоре было объявлено, что подозреваемых в заведении нет. Очевидцы сообщали еще и о стрельбе в районе рынка Бокерия, который тоже находится на Рамбле, однако официального подтверждения эти сведения не получили.

После теракта стало известно, что кто-то наехал на троих полицейских, стоящих в оцеплении. Они получили ранения, водитель сбежал. В другом месте при таком же наезде пострадал один полицейский, водитель задержан. Связаны ли эти происшествия с терактом, пока неизвестно.

Ответственность за прошлые подобные теракты брали на себя боевики запрещенного в России "Исламского государства". За последний год наезды на людей совершались в нескольких крупнейших городах Европы, в общей сложности в них погибли более 100 человек.