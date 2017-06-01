Смольный представил на ПМЭФ-2017 свой вариант строительства ВСД

Смольный представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) свой вариант строительства Восточного скоростного диаметра (ВСД). Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Маршрут будущей магистрали показан на стенде схематично. Дорога должна пройти от развязки Западного скоростного диаметра с Благодатной улицей через Неву (в створе улиц Фаянсовой и Зольной) и на востоке (через улицу Коммуны) города вклиниться в кольцевую автодорогу.

Ожидается, что сегодня, 1 июня, президент-председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на площадке ПМЭФ подпишут соглашение о строительстве ВСД. Банк войдет в проект как концессионер.

Ранее, 24 апреля, в Петербурге выбрали проектировщика ВСД. Им стала компания "Институт "Стройпроект", которая обещает выполнить все работы за 64 млн рублей.

Жители Красногвардейского района были обеспокоены новым планом ВСД. В начале апреля в парке Малиновка прошел согласованный митинг жителей Красногвардейского района против строительства под окнами домов ВСД. Более того, 13 апреля, инициативная группа отправила официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину, с требованием пересмотреть проект трассы, под обращением подписались 1666 человек.

В итоге комитет по градостроительству и архитектуре все же решил прислушаться к горожанам в вопросе маршрута ВСД - петербуржцы могут обратиться в Смольный и представить свое видение трассировки скоростного диаметра до 30 июля.

Фото: fontanka.ru