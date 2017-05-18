Захарова: Усманов по-мужски "положил на Навального"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бизнесмен Алишер Усманов по-мужски "положил на Навального". Таким образом она прокомментировала видеообращение Усманова к оппозиционному политику Алексею Навальному.

В видеозаписи бизнесмен назвал обвинения оппозиционера в свой адрес ложью и попытками оболгать российский бизнес. После этого Навальный выступил с видеообращением, в котором назвал Усманова "начинающим видеоблогером" и пообещал подготовить более подробный видеоответ.

"То, что сделал Алишер Усманов, записав видеообращение к Алексею Навальному, будут изучать в ВУЗах и колледжах специалисты по риторике и пиару. Великий же и могучий имеет для таких случаев четкую и далеко не новаторскую классификацию - "положить на". И Усманов "положил на Навального" так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда. Каждое слово как стопудовый камень. И все "положены на". "Тьфу не тебя" - и нет больше никого. Круто, потому что по-мужски", - написала на своей станице в Facebook Мария Захарова.

Алишер Усманов - основатель и основной акционер USM Holdings. Его состояние превышает 20 миллиардов долларов. Основной бизнес Усманова - производство железорудного сырья и металлов. Ему принадлежит 50% акций частной компании "Металлоинвест". Предприниматель также владеет пакетом акций Facebook.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал фильм, в котором говорится о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев владеет большим тайным состоянием. В фильме о взятках в том числе фигурирует Алишер Усманов, который "подарил" усадьбу.

В апреле Усманов рассказал в интервью "Ведомостям" об усадьбе из расследования ФБК. По словам миллиардера, он передал фонду "Соцгоспроект" Ильи Елисеева особняк на Рублевке в рамках обмена - взамен он получил принадлежавшую фонду землю рядом с собственным участком. Навальный утверждает, что это взятка, Усманов пригрозил оппозиционеру судом.