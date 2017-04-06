Около "Технологического института" выросли двухметровые горы цветов (ФОТО)

Около станции метро "Технологический институт" выросли двухметровые горы цветов. Несмотря на то, что акция памяти закончилась несколько часов назад, люди продолжают нести цветы и свечи к стихийно возникшим мемориалам.

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Основными "местами скорби" стали выход из станции, два вестибюля метро, а также стена около пешеходного перехода через Московский проспект. У каждого из мемориалов постоянно стоят люди, причем некоторые не уходят по несколько десятков минут.

Сегодня, 6 апреля, в 18 часов у станции метро "Технологический институт" началась получасовая акция памяти жертв теракта. В ней приняли участие несколько тысяч человек.

Территория проведения акции была оцеплена полицией. На нее пускали лишь после прохождения металлоискателей. Петербуржцам и гостям города также запрещали проносить на территорию акции любые жидкости.

Сразу после окончания акции два человека были госпитализированы - одному стало плохо прямо около сцены, другому - во время давки людей, спешащих возложить цветы к мемориалу на выходе из станции.

В итоге, собравшимися было решено передавать цветы из рук в руки, чтобы каждому не пришлось подходить к мемориалу. Сегодня был последний день трехдневного траура по погибшим при взрыве в метро.

К акции в Петербурге присоединились и другие города - например, на Манежную площадь в Москве вышли более 50 тыс. человек. В результате взрыва в вагоне метро 3 апреля погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения, многие из них до сих пор остаются в больницах Северной столицы.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"