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У станции «Технологический институт» собрались тысячи петербуржцев

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© Фото: Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"
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    На траурную акцию пускают через рамки металлоискателей.

    У станции метро «Технологический институт» началась траурная акция в память о погибших во время теракта в метро в понедельник, 3 апреля. По оценкам корреспондента «Санкт-Петербург.ру», на площади у метро собрались тысячи людей.

    Проход между станциями действует – закрыт лишь выход в город. Около сотни людей собралось на самой станции метро, чтобы положить цветы в память о погибших.

    Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"
     

    Территория проведения самой акции оцеплена полицией. На нее пускают лишь после прохождения металлоискателей. 

    В акции памяти приняли участие губернатор Георгий Полтавченко, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, деятели науки, культуры и искусства, лидеры общественных организаций и религиозных общин. «Нужно осознавать: террористы – это нелюди, чума XXI века. С ними нельзя договариваться, их надо безжалостно уничтожать. Главная цель убийц – посеять страх, разъединить людей, лишить их воли к сопротивлению. Но им не удалось этого добиться! Наше единение перечеркнуло замыслы террористов. Объявив нам войну, они хотели сломить нас. Но этого никогда не будет», - заявил со сцены Макаров.

    Перед собравшимися выступил музыкант Александр Розенбаум. «Трагедия дошла и до благословенных стен нашего города. Мы никогда не думали, что будем стоять вокруг этих родных стен питерских и поминать погибших», - заявил он и без сопровождения инструмента исполнил со сцены свою песню «Вечерняя застольная».

    Ведущий акции назвал имена всех погибших, и в небо были отправлены 13 белых голубей и воздушные шары. Акция завершилась после гимна России.
    Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"
     

    После окончания акции многие из собравшихся попытались попасть в метро, чтобы возложить цветы к мемориалу. Однако полиция не пропустила горожан, объясняя, что станцию метро откроют лишь через час. Тогда многотысячная толпа собралась у мемориала рядом со станцией метро, возлагая цветы, зажигая свечи, устанавливая плакаты.

    Три дня - 4, 5 и 6 апреля - в Петербурге были объявлены днями траура в память о погибших во время взрыва в метро 3 апреля. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, более 70 получили ранения.

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