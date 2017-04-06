Скорая увезла двух участников траурной акции в Петербурге

В Петербурге два человека были госпитализированы после акции памяти погибших во время теракта в метро, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, мужчине в возрасте, который стоял возле сцены, понадобилась помощь медиков через несколько минут после окончания акции.

Другому ее участнику стало плохо во время давки у возложения цветов к народному мемориалу у станции метро «Технологический институт». Предполагается, что у него могло подскочить давление.

Как сообщал корреспондент «Санкт-Петербург.ру», на акции у станции метро «Технологический институт» собралось несколько тысяч человек. Территория проведения самой акции была оцеплена полицией. На нее пускали лишь после прохождения металлоискателей.

После окончания акции многие из собравшихся попытались попасть в метро, чтобы возложить цветы к мемориалу. Однако полиция не пропустила горожан, объясняя, что станцию метро откроют лишь через час. Тогда многотысячная толпа собралась у мемориала рядом со станцией метро, возлагая цветы, зажигая свечи, устанавливая плакаты.

Три дня - 4, 5 и 6 апреля - в Петербурге были объявлены днями траура в память о погибших во время взрыва в метро 3 апреля. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, более 70 получили ранения.