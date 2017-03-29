Матвиенко готова поддержать расследование доходов Медведева

Глава Совета федерации Валентина Матвиенко заявила на заседании 29 марта, что готова поддержать расследование доходов премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

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Матвиенко отметила, что "нельзя делать вид, что ничего не происходит". По ее мнению, власть должна реагировать на митинги в стране, вести диалог с гражданами, чтобы понимать, почему они протестуют.

"Мы, конечно же, считаем, что надо проанализировать с митингами. Абсолютно правы сенаторы, которые говорили о том, что надо более активно вести диалог с разными слоями общества", - цитирует "Интерфакс" Матвиенко.

Проверить соответствие доходов и расходов Медведева предложил сенатор Вячеслав Мархаев, однако поручения после его предложения не последовало.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального 2 марта опубликовал расследование о тайном состоянии премьер-министра. Авторы фильма рассказывают о том, что Медведев владеет недвижимостью по всей России. По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах.

В воскресенье, 26 марта, в 80 российских городах прошли антикоррупционные акции протеста "Он нам не Димон", организованные ФБК. В Петербурге на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли, по последним данным, более 10 тыс. человек. Лауреаты премии "Ника" призвали Кремль прислушаться к митингующим.