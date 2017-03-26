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Тысячи митингующих двинулись с Марсова поля на Дворцовую (ФОТО)

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© Фото: instagram.com / artem_mishenko

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Антикоррупционные акции, организованные по инициативе оппозционера Алексея Навального, 26 марта проходят в нескольких городах России.

На Марсовом поле в Петербурге 26 марта тысячи людей собрались на антикоррупционный митинг. Среди собравшихся участники Национально-освободительного движения (НОД), которые вышли на согласованное мероприятие по защите традиционных ценностей, а также сторонники оппозиционера Алексея Навального, петербургскому штабу которого ранее отказали в проведении антикоррупционного митинга на Марсовом поле.

Самого Алексея Навального задержали на несогласованной акции в центре Москвы, где собрались несколько тысяч сторонников оппозиционера.

Фото: instagram.com / tirientururu
 

Фото: instagram.com / rukshauliana
 

По оценкам корреспондента "Санкт-Петрбург.ру", на митинг в Северной столице вышло около десяти тыс. человек. В настоящий момент многотысячная толпа двинулась с Марсова поля на Дворцовую площадь к Зимнему дворцу. Митингующие двигаются по Невскому проспекту, толпа перекрылиа канал Грибоедова - движение транспорта затруднено. Толпа выкрикивает лозунги, требуя отставки президента и премьер-министра. Корреспондент "Санкт-Петербург.ру" сообщает о нескольких задержаниях активистов.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
 

Фонд борьбы с коррупцией Навального (ФБК) 2 марта опубликовал расследование об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева. Как утверждают в ФБК, глава правительства распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом. Сам Навальный назвал это расследование самым большим в истории ФБК.

 

Фото: instagram.com / li_shel
 

Медведев до сих пор никак не отреагировал на фильм о нем. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сказала, что публикация Навального носит предвыборный характер. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расследование Навального и ФБК о Медведеве "творчеством известного осужденного гражданина".

Уличные акции по всей стране были запланированы после расследования. В воскресенье, 26 марта, они проходят в Москве, Петербурге, Перми, Тюмени, Уфе, Ижевске, Йошкар-Оле, Калуге, Магнитогорске, Новокузнецке, Омске, Оренбурге, Пензе, Петрозаводске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Чите, Ярославле и Гатчине. Согласованы митинги в Волжском, Кирове, Томске, Воронеже, Иркутске, Казани.

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