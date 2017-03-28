Картина дня: митинги, «Красный Бор» и ОСАГО

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали все те же митинги против коррупции, проходившие по всей России еще в воскресенье, 26 марта. На этот раз своим мнением поделился депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий считает, что несовершеннолетние россияне участвовали в антикоррупционных акциях из-за сексуальной неудовлетворенности. Он сообщил, что их любовь к Алексею Навальному пройдет «по мере того, как молодые люди будут прекращать смотреть порнофильмы и переключатся на построение серьезных отношений с нормальными девушками».

Он также добавил, все протестные акции были постановкой. Милонов уточнил, что не смог понять, чего требовали протестующие. Депутат уверен, что Навальный использовал детей, так как их легко обмануть.

Второй по значимости темой дня стали похищенные миллионы при ремонте полигона с опасными отходами «Красный Бор». Среди петербургских СМИ первыми об этом написали портал «Фонтанка.ру» (10:15), «Петербургский дневник» (10:40) и «Агентство бизнес новостей» (10:45).

Суд заключил под стражу 35-летнего руководителя «Экоградстроя» Андрея Градобоева. Его подозревают в похищении средств, направленных из бюджета на ремонт полигона. В отношении Градобоева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В скором времени ему будет предъявлено обвинение.

По версии следствия, в 2014-2015 годах по договорам «Экоградстроя» на ремонт очистных сооружений с комитетом природопользования Петербурга было похищено 51 млн рублей. Компания Градобоева должна была рекультивировать участки с пастообразными и жидкими токсичными отходами, а также построить новые карты для временного размещения мусора и укрепить дамбу. Сумма всех контрактов составляла 59 млн рублей. Экономическая полиция установила, что доля похищенного могла составить 85% от всей суммы контрактов.

Третье темой дня, по мнению «Монитора», стал новый федеральный закон, который подписал президент Владимир Путин - о натуральных выплатах по ОСАГО. Согласно документу, выплата по ОСАГО автовладельцам-физлицам по умолчанию будет осуществляться в виде ремонта машины.

Деньги можно будет получить лишь в некоторых случаях: при полной гибели автомобиля, гибели потерпевшего, причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, превышении стоимости ремонта над лимитом возмещения по ОСАГО (400 тыс. рублей), если потерпевший не согласен доплачивать.

Также претендовать на денежную выплату могут инвалиды. Кроме того, такие выплаты предусмотрены и на основании договоренности потерпевшего со страховщиком Потерпевшие имеют право потребовать деньги, если страховщик не предложил станцию ремонта, которая соответствует требованиям закона.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Фонтанка.ру» и «Петербургский дневник».