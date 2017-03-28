  • 28 Март 2017
USD 29.03.2017 56.9364 -0.0869
USD ММВБ 14:17 56.80000  
EUR 29.03.2017 61.8102 -0.1513
EUR ММВБ 14:17 61.6930  
Нефть($) 28.03.2017 50.95 +0.32
Нефть(p) 28.03.2017 2900.91 +13.82

Милонов: Школьники разлюбят Навального вместе с порно

Автор:


© Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ»

Темы дня

По словам депутата, тинейджеры пошли за Навальным из-за сексуальной неудовлетворенности.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что несовершеннолетние россияне участвовали в прошедших в воскресенье, 26 марта, антикоррупционных акциях из-за сексуальной неудовлетворенности.

Он сообщил, что их любовь к Алексею Навальному пройдет «по мере того, как молодые люди будут прекращать смотреть порнофильмы и переключатся на построение серьезных отношений с нормальными девушками», приводит слова депутата Закс.Ру.

Он также добавил, все протестные акции были постановкой. Милонов уточнил, что не смог понять, чего требовали протестующие. Он уверен, что Навальный использовал детей, так как их легко обмануть.

В воскресенье, 26 марта, по всей России прошли антикоррупционные митинги, в ходе которых были массовые задержания протестующих. В Москве, по последним данным, были задержаны 1030 человек. В Петербурге были задержаны более 130 протестующих.

После пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что несовершеннолетним участникам акций протеста платили за участие в них.

«Есть информация, что несовершеннолетним участникам акциям в Москве в случае их задержания сулились денежные награды. Есть определенные подтверждения этому. Если органы защиты правопорядка подсчитают необходимым, подтверждения этому будут предоставлены общественности», - сказал Песков.

Позже догадки Пескова подтвердили в Следственном комитете и добавили, что проводят расследование.

Читайте также:

«Димон, выйди вон»: подростковая война и рекордные задержания

  

Накануне, 26 марта, Тверской суд столицы признал Алексея Навального виновным в сопротивлении полиции в ходе несанкционированной акции протеста в центре Москвы.

В приговоре говорится, что Навальный, «являясь организатором публичной акции в составе группы лиц в количестве 4 тыс. человек», пытался создать «суматоху», когда вырывался из рук полицейских. Обвинение предъявлено по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях, которая описывает «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Весело и с пользой: куда сходить петербургскому школьнику в дни весенних каникул

    Почувствовать себя миньоном, нарисовать редких животных, побывать в стране чудес: «Санкт-Петербург.ру» узнал, как школьнику можно весело и с пользой провести самые короткие каникулы.

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?
    17.03.17
    62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть
    15.03.17
    Обучение в Чехии – современные тенденции
    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm