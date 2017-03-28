Милонов: Школьники разлюбят Навального вместе с порно

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что несовершеннолетние россияне участвовали в прошедших в воскресенье, 26 марта, антикоррупционных акциях из-за сексуальной неудовлетворенности.

Он сообщил, что их любовь к Алексею Навальному пройдет «по мере того, как молодые люди будут прекращать смотреть порнофильмы и переключатся на построение серьезных отношений с нормальными девушками», приводит слова депутата Закс.Ру.

Он также добавил, все протестные акции были постановкой. Милонов уточнил, что не смог понять, чего требовали протестующие. Он уверен, что Навальный использовал детей, так как их легко обмануть.

В воскресенье, 26 марта, по всей России прошли антикоррупционные митинги, в ходе которых были массовые задержания протестующих. В Москве, по последним данным, были задержаны 1030 человек. В Петербурге были задержаны более 130 протестующих.

После пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что несовершеннолетним участникам акций протеста платили за участие в них.

«Есть информация, что несовершеннолетним участникам акциям в Москве в случае их задержания сулились денежные награды. Есть определенные подтверждения этому. Если органы защиты правопорядка подсчитают необходимым, подтверждения этому будут предоставлены общественности», - сказал Песков.

Позже догадки Пескова подтвердили в Следственном комитете и добавили, что проводят расследование.

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Накануне, 26 марта, Тверской суд столицы признал Алексея Навального виновным в сопротивлении полиции в ходе несанкционированной акции протеста в центре Москвы.

В приговоре говорится, что Навальный, «являясь организатором публичной акции в составе группы лиц в количестве 4 тыс. человек», пытался создать «суматоху», когда вырывался из рук полицейских. Обвинение предъявлено по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях, которая описывает «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».



