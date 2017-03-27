Песков: Несовершеннолетним платили за выход на акции протеста

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что несовершеннолетним участникам акций протеста платили за это. Об этом сообщает канал «Дождь».

«Есть информация, что несовершеннолетним участникам акциям в Москве в случае их задержания сулились денежные награды. Есть определенные подтверждения этому. Если органы защиты правопорядка подсчитают необходимым, подтверждения этому будут предоставлены общественности», - сказал Песков.

Он также добавил, что в Кремле уважают гражданскую позицию людей и уважают право высказывать ее, но лишь тогда, когда это проходит в формате, «который предусмотрен действующим законодательством».

«Но мы не можем проявлять такого же уважения к тем, кто сознательно вводит людей в заблуждение и кто сделал это вчера и накануне, спровоцировав незаконные действия. Мы не можем относиться с уважением к тем, кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, том числе, детей, суля, в том числе, какие-то награды. И подвергая порою их жизни опасности», - подчеркнул он.

В ходе общения с журналистами Песков прокомментировал информацию о том, что большинство федеральных каналов проигнорировали акции протеста по всей России и не посвятили этому отдельных сюжетов. «Информирование о протестных акциях по телевидению не ограничивалось, данные поступали и по другим СМИ», - сказал представитель Кремля.

Также Песков ответил на вопрос, знает ли президент России Владимир Путин о прошедших протестах. «Безусловно, ему же ежедневно предоставляются доклады. И потом, конечно же, нельзя умалять того факта, что вчера в центре столицы произошла попытка проведения незаконной акции. Давайте называть вещи своими именами. Естественно, об этом докладывалось президенту», – отметил Дмитрий Песков.

Кроме того, Пескова спросили, должен ли премьер-министр Дмитрий Медведев, которому были посвящены акции, как-то ответить на протесты. «Я оставляю без комментариев этот вопрос», – резюмировал Песков.

В воскресенье, 26 марта, в 80 российских городах прошли акции протеста «Он нам не Димон», организованные Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. В Петербурге на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли, по последним данным, более 10 тыс. человек, были задержаны полицией более 130 человек, на данный момент все они отпущены.

В ходе протестной акции в Москве были задержаны 1030 человек, в том числе и сам Алексей Навальный, он провел ночь в СИЗО. В суде утром 27 марта Навальному предъявили два обвинения - как организатору митинга и неповиновение законным действиям сотрудника полиции.