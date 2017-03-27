СКР: За участние в несогласованной акции в Москве могли предлагать вознаграждение

Следственный комитет России располагает оперативной информацией о том, что участникам несанкционированной акции в Москве, которая прошла в воскресенье, 26 марта, предлагали денежное вознаграждение в случае их задержания. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко

Она уточнила, что деньги могли предлагаться «не только подросткам, но и другим участникам мероприятия».

В настоящее время следователи Главного управления по расследованию особо важных дел проверяют эту информацию в рамках уголовного дела, расследуемого по ст. 213, 317 и 318 (хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков заявил, что несовершеннолетним участникам акций протеста платили за участие в ней.

Он также добавил, что в Кремле уважают гражданскую позицию людей и уважают право высказывать ее, но лишь тогда, когда это проходит в формате, «который предусмотрен действующим законодательством».

В воскресенье, 26 марта, в 80 российских городах прошли акции протеста «Он нам не Димон», организованные Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. В Петербурге на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли, по последним данным, более 10 тыс. человек, были задержаны полицией более 130 человек, на данный момент все они отпущены.

В ходе протестной акции в Москве были задержаны 1030 человек, в том числе и сам Алексей Навальный, он провел ночь в СИЗО. В суде утром 27 марта Навальному предъявили два обвинения - как организатору митинга и неповиновение законным действиям сотрудника полиции.

Позже Тверской суд признал его виновным в сопротивлении полиции в ходе несанкционированной акции протеста и арестовал на 15 суток.