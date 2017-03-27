Суд арестовал Навального на 15 суток

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера и организатора прошедших накануне антикоррупционных митингов Алексея Навального.

Судья Алеся Орехова признала его виновным в сопротивлении полиции в ходе несанкционированной акции протеста, которая прошла воскресенье, 26 марта, в центре столицы, передает «Коммерсант».

В приговоре говорится, что Навальный, «являясь организатором публичной акции в составе группы лиц в количестве 4 тыс. человек», пытался создать «суматоху», когда вырывался из рук полицейских. Обвинение предъявлено по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях, которая описывает «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Ранее Навальный отказался признать вину. «Я всегда выполняю законные требования полицейских»,— заявил оппозиционер.

Защита активиста ходатайствовала о переносе заседания, объясняя это отсутствием времени на подготовку. «Таким образом нарушается право Навального на квалифицированную защиту»,— заявляла адвокат Ольга Михайлова. Защита также заявила отвод судье, который не был удовлетворен.

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Прежде суд постановил, что Навальный должен выплатить штраф в размере 20 тыс. руб. за организацию несанкционированной акции протеста.

Накануне, 26 марта, по всей стране прошли антикоррупционные митинги оппозиции. Полиция оценила число участников акции в Москве в 7–8 тыс. человек. В то же время ФБК оценил количество демонстрантов в 20–25 тыс., очевидцы заявили о 15 тыс. участников акции.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург», на аналогичной акции в Северной столице пришло около 10 тыс. человек, тогда как Смольный сообщал о 3 тыс. участников. При этом полицией были задержаны более 130 человек. На данный момент все они отпущены.