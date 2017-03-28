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Обвиняемый в хищении 51 млн рублей на ремонт полигона «Красный Бор» Андрей Градобоев арестован

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© Фото: kolpinec.ru

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Руководителю «Экоградстроя» предъявят обвинение на статье «мошенничество».

Суд заключил под стражу 35-летнего руководителя «Экоградстроя» Андрея Градобоева. Его подозревают в похищении средств, направленных из бюджета города на ремонт полигона опасных отходов «Красный Бор».

В Гллавнои следственное управление СКР по Петербургу сообщают, что в отношении Градобоева расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В скором времени ему будет предъявлено обвинение по этой статье.

По версии следствия, в 2014-2015 годах по договорам «Экоградстроя» на ремонт очистных сооружений с комитетом природопользования Петербурга было похищено 51 млн рублей.

Компания Градобоева должна была рекультивировать участки с пастообразными и жидкими токсичными отходами, а также построить новые карты для временного размещения мусора и укрепить дамбу. Сумма всех контрактов составляла 59 млн рублей.

Экономическая полиция установила, что доля похищенного могла составить 85% от всей суммы контрактов.

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«Красный Бор»  находится в 30 км от Петербурга. Это крупный полигон, предназначенный для утилизации токсичных отходов медицинских, химических и промышленных предприятий.

Государственное предприятие 25 лет проводило обезвреживание и размещение отходов 1-4 класса опасности, то есть хранение и захоронение отходов.

В 1990-е годы на территории полигона началось строительство завода по переработке отходов, в которое было вложено от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, однако оно так и не было завершено. В Смольном решили не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона.

В итоге, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей. Рекультивация полигона с опасными отходами закончится в 2025 году.

После закрытия полигона на прием отходов в 2014 году, «Красный Бор» продолжил выполнять работы по обеспечению функционирования гидротехнических сооружений для безопасного хранения отходов в картах, а также обеспечивал безопасность нахождения отходов в картах.

В январе нынешнего года экологические активисты объявили после рейда на «Красный Бор», что запах газа, на который жаловались местные жители, идет с полигона. После этого в Смольном заявили, что полигон не причастен к запаху газа.

В итоге 19 января Росприроднадзор назвал вероятный источник выброса газа. Специалисты ведомства обнаружили подозрительную бочку на территории полигона опасных отходов «Красный Бор» . Спустя неделю депутаты петербургского Законодательного собрания проголосовали за обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву забрать полигон «Красный Бор» в федеральное ведение.

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