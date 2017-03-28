Путин подписал закон о натуральных выплатах по ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о натуральных выплатах по ОСАГО. Ранее, 17 марта, документ был принят Госдумой и позже, 22 марта, одобрен Советом Федерации. В настоящий момент он опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно нему выплата по ОСАГО автовладельцам-физлицам по умолчанию будет осуществляться в виде ремонта машины. Деньги можно будет получить лишь в некоторых случаях: при полной гибели автомобиля, гибели потерпевшего, причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, превышении стоимости ремонта над лимитом возмещения по ОСАГО (400 тыс. рублей), если потерпевший не согласен доплачивать.

Также претендовать на денежную выплату могут инвалиды. Кроме того, такие выплаты предусмотрены и на основании договоренности потерпевшего со страховщиком.

Потерпевший имеют право потребовать деньги, если страховщик не предложил станцию ремонта, которая соответствует требованиям закона.

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Особенности автострахования по-русски

Верхняя палата парламента решила вести мониторинг исполнения норм закона. Он будет действовать полгода с момента вступления в силу нового закона.

Ранее в министерстве финансов предложили ввести три вида полисов автострахования. В "экономном" выплаты ограничены в 400 тыс. рублей за вред имуществе и 500 тыс. за урон здоровью, такие расценки действуют в настоящее время. В "стандартном" лимит за каждый риск будет составлять 1 млн рублей, а в "премиальном" — 2 млн рублей.

Сумму, которую придется доплатить за изменение вида полиса, Минфин предлагал установить Центробанку.