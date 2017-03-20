«Ленэнерго» восстановило электроснабжение трех районов Петербурга - Приморском, Выборгском и Калининском. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Все потребители получают электроэнергию в полном объеме», - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что из-за аварии на подстанции без электричества остались 15 тыс. человек.

Сегодня утром, 20 марта, в 9:24 на подстанции «Завод Ильич» «МЭС Северо-Запада» из-за неполадок отключились первая и вторая система шин.

В «Ленэнерго» отметили, что сразу после поступления информации о технологическом нарушении в соответствующие районы выехали специалисты. Туда же были направлены дизель-генераторные установки.

Часть потребителей были переведены на резервную схему электроснабжения. В настоящее время все объекты «Ленэнерго» функционируют в штатном режиме.