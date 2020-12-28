В Красносельском районе устранили блэкаут

Около девяти часов пришлось просидеть жителям домов в Красносельском районе без света и тепла из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Ленэнерго».

Последствия аварии устраняли 39 оперативных бригад. Потребители были подключены к резервным схемам с использованием 29 дизель-генераторных установок.

Около 3 часов ночи электричество и тепло вернулось в квартиры.

Как писал Санкт-Петербург.ру, энергия в домах Красносельского района закончилась около 18 ч в воскресенье. Ремонтные бригады энергетиков оперативно выехали на место устранять аварию, пока жильцы размещали в соцсетях живописные снимки темного района.

ТАСС уточняет, что без электричества были 193 многоквартирных дома, или около 20 тыс. человек.