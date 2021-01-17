В Красногвардейском районе случился блэкаут

Массовое отключение света произошло в Красногвардейском районе Петербурга. Света не было вечером в субботу, 16 января, писали местные жители в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сотни домов остались без света из-за аварии на подстанции. В частности, на отсутствие электричества жаловались обитатели районов проспекта Энергетиков, шоссе Революции и улицы Стасовой.

На улицах также не горели фонари и светофоры.

В аварийной службе «Ленэнерго» факт аварии подтвердили. В качестве причины аварии назвали технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ.

Ремонт занял около часа и в 19 ч электричество вернулось в дома.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в конце декабря блэкаут случился в Красносельском районе. Жильцам пришлось сидеть без света около 9 часов.