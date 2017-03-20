Выборгский, Калининский и Петроградский районы остались без электричества

Сразу три района Петербурга в понедельник утром, 20 марта, остались без света.

В зоне технологических нарушений попали Выборгский, Калининский и Петроградский районы Петербурга.

Из-за отключения света не работают светофоры и трамваи. Сотрудники «Ленэнерго» переводят здания на резервные схемы питания.

В компании сообщают, что электричество в этих трех районах отключилось в 9 утра из-за технологического нарушения на подстанции смежной сетевой организации. В данный момент сотрудники компании работают в районе аварии, организуют резервные схемы электроснабжения.

Как сообщает «Фонтанка», свет отсутствует на Выборгской стороне, в районе метро «Черная речка», на Петроградской стороне. На проспекте Энгельса и Ланском шоссе образовались пробки из-за неработающих светофоров.