Без электричества остаются 15 тыс. петербуржцев

Авария на подстанции в Петербурге утром в понедельник, 20 марта, привела к отключению электричества у 15 тыс. человек в трех районах города. Организованы резервные схемы электроснабжения.

По информации Минэнерго, в 9:24 на подстанции «Завод Ильич» «МЭС Северо-Запада» из-за неполадок отключились первая и вторая система шин. Без электроснабжения остались около 15 тыс. жителей Приморского, Выборгского и Калининского районов.

В «МЭС Северо-Запада» сообщают, что в 10:02 большую часть потребителей запитали по резервной схеме. В данный момент ведутся работы по полному восстановлению электроснабжения, передает «Фонтанка».

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», из-за отключения света не работают светофоры и трамваи.

На проспекте Энгельса и Ланском шоссе образовались пробки из-за неработающих светофоров.