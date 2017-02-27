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ФИФА довольна прогрессом и выполненной работой на "Зенит-арене"

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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Вибрацию поля, на которую ранее жаловались в ФИФА, устранят через две недели.

ФИФА довольна прогрессом и выполненной работой на "Зенит-арене", она будет проводить инспекцию стадиона до 3 марта. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита.

"Это последний визит перед Кубком конфедераций, мы осуществляем поездку комплексно. Мы переходим на операционный этап, можем судить летом, как будет работать стадион во время матчей. Мы удовлетворены прогрессом и выполненной работой. Хотя до июня еще предстоит поработать тут. Мы считаем, что в июне стадион будет готов к Кубку конфедераций. Город нас в этом заверил", - заявил Смит.

По его словам, работы по устранению вибрации выкатного поля арены будут завершены через две недели. "Мы уверены, что принятые меры решат проблему. Ее технологическое решение найдено. Работа будет завершена через две недели", - отметил Колин Смит.

"Поле просыпается, оно было в зимнем состоянии. Представители клуба "Зенит" и города работают над улучшением поля. Мы уверены в том, что к Кубку Конфедераций здесь будет идеальное поле, такое требуется и "Зениту". Тестовыми здесь будут три игры "Зенита" в апреле-мае", - также рассказал директор департамента ФИФА.

Вице-губернатор Игорь Албин, в свою очередь, заявил, что для Петербурга важен визит ФИФА. "Для нас важен этот визит. Мы провели технические тестовые мероприятия - мотошоу и концерт. Мы тестировали логистику и безопасность, стадион показал хорошие результаты. Газон стадиона "спал", его качество можно будет оценить к 23 апреля. Оно будет в идеальном состоянии", - цитирует ТАСС Албина.

Мотошоу состоялось на "Зенит-арене" 11 февраля, правда, началось оно с более чем часовым опозданием без объяснения причин, хотя зрителей начали пускать на стадион вовремя. Некоторые из зрителей купили бесплатные билеты у спекулянтов, в частности, за 700 рублей. Помимо мотоциклистов, в шоу принимал участие настоящий живой медведь.

Спустя почти две недели, 22 февраля, на новом стадионе прошел музыкальный фестиваль "Радио Зенит", где выступили "Танцы минус", "Би-2", и другие исполнители. Во время него также были проблемы, например, со звуком, низкая температура, а также протечка воды и затопленный коридор.

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце января стало известно, что первые три официальных матча на "Зенит-арене" пройдут 21 апреля, 5 и 17 мая 2017 года. "Зенит" сразится с "Уралом", "Тереком" и "Краснодаром". Соглашение по передаче стадиона "Зениту" будет подготовлено за восемь месяцев, к 1 августа. Смольный передаст стадион в аренду на 49 лет по ставке один рубль в год. Кроме того, "Зенит" профинансирует работы по подготовке к ЧМ-2018 стоимостью 500 млн рублей.

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