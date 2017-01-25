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Путину гарантировали достроить «Зенит-арену» за 34,9 млрд рублей

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© Фото: РИА «Новости»

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Опубликовано письмо Полтавченко к президенту об итоговой стоимости затрат на строительство стадиона на Крестовском острове.

Президенту России Владимиру Путину гарантировали достроить «Зенит-арену» за 34,9 млрд рублей. Об этом сообщает портал «Темная сторона Зенит-арены» со ссылкой на письмо об итоговой стоимости затрат на строительство стадиона на Крестовском острове.

Письмо написано от имени губернатора Георгия Полтавченко и завизировано лично Путиным, цифра «34,9» обведена. Исходя из этого, пишет портал, можно предположить, что его одобрение изложенному в письме будет распространяться только при условии достройки стадиона за указанную стоимость.

В 2013 году строительством «Зенит-арены» занимался бывший вице-губернатор Марат Оганесян, который сейчас находится под арестом. Его обвиняют в хищении 50 млн рублей при строительстве стадиона. Оганесян был приглашен в Смольный именно для того, чтобы сдвинуть строительство арены с мертвой точки.

По данным «Темной стороны Зенит-арены», в то время Марат Оганесян уменьшил смету и неоднократно заявлял о том, что работы будут выполнены именно за 34,9 млрд рублей и «ни копейкой больше», а сдать стадион обещал 15 июня 2016 года. Сейчас становится ясно, почему бывший чиновник был так уверен и в сроках, и в сумме: он гарантировал это президенту.

В тот период строительство шло быстрыми темпами (в 2015 году стадион уже был готов на 85%), а Марат Оганесян, используя «ручное управление», как говорят участники рынка, жестко контролировал выполнение работ на объекте и ввел финансовый контроль выделяемых из бюджета средств.

«Хозяйствование» Оганесяна на «Зенит-арене» продлилось недолго - в 2015 году он ушел из Смольного. «Исходя из вновь открывшихся фактов, изложенных в письме, а также темпов строительства при бывшем вице-губернаторе, невольно возникает вопрос, была ли его отставка пролоббирована некой связанной «общими интересами» в виде увеличения сметы работ на «Зенит-арену» группы людей? И может ли возбужденное сейчас в отношении Оганесяна дело быть лишь их попыткой отвести от себя подозрения?» - задаются вопросами на портале «Темная сторона Зенит-арены».

С тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International. Более того, по словам вице-премьера Виталия Мутко, адаптация арены к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году, потребует еще полутора-двух млрд рублей.

Несмотря на то, что 29 декабря стадион на Крестовском в рекордный срок (один день) смог получить два важнейших документа - заключение о соответствии объекта всем требованиям, а также разрешение на ввод в эксплуатацию, что вызвало немало удивления среди экспертов строительной сферы, работы на «Зенит-арене» продолжаются, и по-прежнему нет никакой ясности, когда же он будет достроен по-настоящему.

По последним данным, стадион сдадут комиссии ФИФА в конце февраля, а в апреле на «Зенит-арене» пройдут два матча «Зенита». При этом окончательные работы на стадионе завершатся лишь к 1 мая.

 

Фото: «Темная сторона Зенит-арены»

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