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Бывшему вице-губернатору Оганесяну продлили арест

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© Фото: img.rosbalt.ru

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Марат Оганесян обвиняется в хищении 50 млн рублей при строительстве "Зенит-арены".

Смольнинский районный суд Петербурга продлил срок ареста бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна на четыре месяца. По ходатайству Следственного комитета России Оганесян останется под стражей до 9 мая 2017 года.

"Суд приходит к выводу, что Оганесян, находясь на свободе, может повлиять на свидетелей, имеет реальную возможность покинуть РФ и скрыться от следствия", — передает ТАСС слова судьи Олеси Буланой.

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Сегодня, 13 января, на заседании Смольнинского суда Оганесяну потребовалась помощь медиков, ему вызывали скорую.

Бывший вице-губернатор Петербурга был задержан в ходе расследования уголовного дела о хищении 50 млн рублей при строительстве "Зенит-арены". Узнать подробнее о деле Оганесяна, а также о том, за что его не любили и застройщики, и градозащитники и как ситуацию прокомментировали политики, можно в материале "Санкт-Петербург.ру".

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