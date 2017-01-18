По полю "Зенит-арены" проехались байкеры (ВИДЕО)

По бетонному основанию поля все еще недостроенной "Зенит-арены" проехались байкеры. Это произошло сегодня днем, 18 января, пишет "Фонтанка.ру". Мотоциклисты исполняли трюки под наблюдением более десятка строителей.

Видео: fontanka.ru

"Это репетиция в рамках подготовки стадиона к эксплуатации. Нам нужно испытать системы безопасности, звука. Для этого будут проводиться все возможные мероприятия – выставки, концерты", - цитирует издание пресс-службу генподрядчика строительства стадиона, компанию "Метрострой".

Как уточнили в "Метрострое", мотоциклисты попали в чашу стадиона через специальный тоннель. По нему внутрь арены могут заезжать автобусы и автомобили с крупногабаритными грузами.

В конце декабря стало известно, что комитет по строительству Петербурга продлил основной контракт с "Метростроем" до 31 марта 2017 года, так как подрядчик не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей.

При этом "Метрострой" уже официальной объявил об окончании строительства "Зенит-арены" - 26 декабря. Через три дня Ростехнадзор выдал стадиону заключение о соответствии, однако окончательные работы завершатся лишь к 1 мая.

"Зенит-арена" строится с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, а сейчас общая стоимость строительства стадиона превышает 42 млрд рублей. По неофициальным данным, речь идет даже о 48 млрд рублей.