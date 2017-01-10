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Ансамбль песни и пляски имени Александрова объявил новый набор

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Цветы около здания ансамбля имени Александрова в Москве, 25 декабря 2016 года
© Фото: Pavel Golovkin / AP

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Многие его участники погибли в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года.

Ансамбль песни и пляски имени Александрова объявил набор на замещение вакантных должностей солистов и артистов хора и балета. Об этом сообщается на официальном сайте коллектива. Многие его участники погибли в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года.

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Прослушивания будут проходить ежедневно с 16 по 25 января в здании ансамбля в Земледельческом переулке в Москве. По данным «Газеты.Ру», первое выступление ансамбля в новом составе пройдет 23 февраля в Государственном Кремлевском дворце.

Участники ансамбля имени Александрова находились на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, который утром 25 декабря разбился после вылета из аэропорта Сочи. В самолете находились 92 человека, из них 64 были артистами ансамбля; все они погибли. 

Версия о теракте на борту разбившегося над Черным морем Ту-154 не находит подтверждения. В данный момент на первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе.

Вскоре после катастрофы министр обороны Сергей Шойгу заявил, что после Нового года будет проведен новый отбор. «Как это всегда было, туда отбирались и попадали лучшие, я думаю, что так и будет», - заявил министр.

Днем ранее, 9 января, сообщалось, что депутаты Черновского сельского поселения Сланцевского района Ленобласти хотят увековечить память артистов, погибших при крушении Ту-154 и переименовать поселение в честь хора Александрова.

Московскому военно-музыкальному училищу уже присвоено имя художественного руководителя ансамбля песни и пляски имени Александрова Валерия Халилова, погибшему в катастрофе.

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