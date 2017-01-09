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Поселение в Ленобласти предложили переименовать в честь хора Александрова

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© Фото: kudago.com

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Депутаты Черновского сельского поселения Сланцевского района хотят увековечить память артистов, погибших при крушении Ту-154.

Одно из поселений Ленинградской области могут назвать в честь хора Александрова. Именем ансамбля песни и пляски, 64 артиста которого погибли при крушении самолета Ту-154 в конце декабря 2016 года, предложили назвать Черновское сельское поселение Сланцевского района.

Решение о переименовании поселения было принято на последнем заседании муниципального совета в 2016 году.

"Трагедия Ту-154 глубоко потрясла не только нас, местных депутатов, но и всех наших земляков. Люди восприняли трагедию, как личную потерю. Мы беседовали с людьми, решали, как мы, сельчане, можем внести свой вклад в увековечивание памяти наших героев-соотечественников, исполнявших свой высокий долг. И практически единогласно мы пришли к такому решению — переименовать наш поселок в честь любимого хора и всех погибших на этом самолете", — заявил глава поселения Виталий Овлаховский.

Глава поселения заявил, что депутаты уже подготовили обращение к Законодательному собранию Ленинградской области и Топонимической комиссии с просьбой дать официальный ход данной инициативе. Кроме того, местные депутаты обсуждали с руководством района идею переименовать центральную площадь города Сланцы в честь погибших артистов хора Александрова. Если это произойдет, то черновские депутаты отменят свое решение.

Виталий Овлаховский добавил, что власти района планируют объявить народный сбор средств на установку памятника жертвам крушения Ту-154 и всех россиян, погибших во время военной операции в Сирии.

Сегодня, 9 января, стало известно, что прослушивания и отбор предтендентов на должности солистов, артистов хора и балета ансамбля песни и пляски имени Александрова начнется 16 января. Министерство обороны РФ выделило на это 35 млн рублей, трансляция будет идти по "Первому каналу". К участию в отборе допускаются лица от 18 до 45 лет, имеющие академическое вокальное или хореографическое образование и опыт профессиональной деятельности.

Крушение самолета Ту-154 в Черном море произошло 25 декабря. Всего на борту лайнера находилось 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов и Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. При крушении никто не выжил.

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