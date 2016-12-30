Интерфакс: Версия о теракте на борт Ту-154 не подтвердилась

Версия о теракте на борту разбившегося над Черным морем Ту-154 не находит подтверждения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

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"Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе, отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт", - сказал источник.

Таким образом, участникам расследования не удалось установить последствий взрыва либо технического вмешательства извне. Кроме того, среди основных версий более не фигурируют сложные метеоусловия.

"На первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе", - добавил источник.

По его словам, комиссия уделит особое внимание техническому состоянию воздушного судна. "Будет дополнительно уточнены параметры обслуживания самолета, квалификация обслуживающего персонала аэродромных служб, летного экипажа, взяты пробы топлива", - резюмировал источник.

Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту потерпел крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря. Среди погибших российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.