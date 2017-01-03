Военно-музыкальному училищу присвоено имя худрука ансамбля Александрова

Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя художественного руководителя ансамбля песни и пляски имени Александрова Валерия Халилова, который погиб в катастрофе Ту-154 в ночь на 25 декабря.

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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее с таким предложением увековечить память Халилова выступал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Кроме того, присвоением училищу почетного наименования отмечаются особые заслуги Московского военно-музыкального училища в подготовке специалистов с музыкальным профессиональным образованием для Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил.

Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту потерпел крушение над Черным морем. Среди погибших российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

Версия о теракте на борту разбившегося над Черным морем Ту-154 не находит подтверждения. В данный момент на первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе.