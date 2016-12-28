Водолазы подняли со дна Черного моря второй «черный ящик» Ту-154 (ВИДЕО)

Водолазы подняли со дна Черного моря второй бортовой самописец самолета Ту-154. Об этом заявили в министерстве обороны РФ. МЧС опубликовало видео работы водолазов на месте крушения самолета.

Видео: телеканал «Звезда»

Всего на борту Ту-154 было три «черных ящика». Первый из них был поднят на поверхность утром 27 декабря и отправлен для расшифровки в Москву. Вечером того же дня были обнаружены еще два «черных ящика».

По данным «Интерфакса», специалисты центра ВВС Минобороны уже провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154. По словам собеседника агентства, анализ «черного ящика» подтверждает версию об ошибке пилотирования. Никаких подробностей источник не сообщил.

Одновременно источник агентства в оперативном штабе на месте катастрофы сообщил, что причиной крушения стала нештатная работа закрылков, которая привела к потере подъемной силы и «сваливанию» самолета. По какой причине закрылки могли сработать нештатно, источник агентства не сообщил.

Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту потерпел крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря. Среди погибших российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

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