Картина дня: Путин, перекрытие дорог и усиление ветра

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Невские новости» (09:10), «Петербургский дневник» (10:15) и «Телеграф» (11:25).

Путин провел уже 12 по счету подобную пресс-конференцию, сегодня на нее пришли почти полторы тысячи журналистов, которых, к слову, впервые проверяли по повышенной системе безопасности. «Как в аэропорту», - посмеивались представители СМИ.

Из-за похорон российского посла Андрея Карлова, убитого в Анкаре, президент впервые в истории перенес пресс-конференцию, изначально она должна была состояться 22 декабря. Портал «Санкт-Петербург.ру» вел текстовую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина, в итоге, общение с журналистами обернулось лишь разочарованием.

Для тех, кто пропустил пресс-конференцию и кому лень читать всю трансляцию, «Санкт-Петербург.ру» также рекомендует прочесть небольшой итоговый текст, о чем важном и совершенно ненужном поведал в своем выступлении президент.

Второй по значимости темой дня стало предупреждение МЧС по Петербургу об усилении ветра на предстоящих выходных. В субботу, 24 декабря, скорость ветра достигнет 15 м/сек, а в воскресенье, 25 декабря - 15-18 м/сек.

Завтра, 24 декабря, ожидается облачная погода. Ветер будет ночью западный, юго-западный 5-10 м/с, днем юго-западный, южный 8-13 м/с, местами порывы 15 м/с.Вечером осадки в виде мокрого снега или дождя. Температура воздуха ночью -1...+1 градусов, днем +1...+3 градусов. На дорогах местами гололедица.

Третьей популярной темой, по мнению «Монитора», стали ограничения движения транспорта из-за новогоднего шоу. С 20:00 19 декабря до 18:00 31 декабря будет ограничено движение по участку Каменноостровского проспекта от Кронверкской набережной до Троицкого моста и по Троицкому мосту. Будет закрыта крайняя правая полоса дороги в направлении от Кронверкской набережной до Дворцовой набережной.

С 22:00 20 декабря до 18:00 31 декабря будет ограничено движение по участку Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста. В это время будет закрыта крайняя полоса движения в направлении от Троицкого моста к Дворцовому мосту.

Помимо этого, 30 декабря с 20:30 до 23:30 будет закрыто движение по Дворцовой набережной на отрезке от Дворцового моста до Троицкого моста. Движение по Дворцовому и Троицкому мостам будет закрыто 30 декабря с 21:30 до 23:30.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Петербургский дневник», «Фонтанка.ру» и «Мой район».