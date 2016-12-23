В Петербурге на выходных усилится ветер

В Петербурге на грядущих выходных ожидается очередное усиление ветра. В субботу, 24 декабря, скорость ветра достигнет 15 м/сек, а в воскресенье, 25 декабря — 15-18 м/сек, сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Завтра, 24 декабря, ожидается облачная погода. Ветер будет ночью западный, юго-западный 5-10 м/с, днем юго-западный, южный 8-13 м/с, местами порывы 15 м/с.

Вечером осадки в виде мокрого снега или дождя. Температура воздуха ночью -1...+1 градусов, днем +1...+3 градусов. На дорогах местами гололедица.

В ГУ МЧС советует петербуржцам:

1) При усилении ветра убирать с балконов все вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком; плотно закрыть окна, двери, чердачные люки.

2) Машину поставить в гараж, а при отсутствии гаража припарковать автомобиль подальше от деревьев, а также вдали от слабо укрепленных конструкций.

3) Находясь на улице, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

4) Если при нахождении на улице электрический провод, оборвавшись, упал вблизи от вас - выходить из зоны поражения током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать поражения шаговым напряжением.