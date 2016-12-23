Пресс-конференция Путина: «Сотни верст пустынной, однообразной степи»

Президент России Владимир Путин провел уже 12 по счету большую пресс-конференцию для журналистов, которая традиционно проводится в конце каждого года. Сегодня, 23 декабря, на нее пришли почти полторы тысячи журналистов, которых, к слову, впервые проверяли по повышенной системе безопасности. «Как в аэропорту», - посмеивались представители СМИ.

Специальный корреспондент «Комсомольской правды», журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов пишет на своей странице в Twitter, что меры безопасности были максимально усилены. После трагедии с российским послом Андреем Карловым в Анкаре это не удивительно. Кстати, именно из-за похорон посла президент впервые в истории перенес пресс-конференцию, изначально она должна была состояться 22 декабря.

Обычно именно благодаря этим четырем часам с Путиным и паре десятков вопросов от изданий из различных регионов, политологи строят прогнозы на следующий год, однако в этом году это вряд ли получится: Путин не сказал почти ничего принципиально нового и важного.

Более того, обошлось даже без традиционных шуток от президента, которым в прошлые годы мы посвящали отдельный блок итогового текста, глава государства лишь пару раз тихонько посмеивался сам с собой, упуская даже откровенно смешные вещи вроде названия газеты «Молодой ленинец».

По мнению политолога Дмитрия Орешкина, повторяемость ритуалов очень важна для авторитарных режимов: это символизирует вечность, нерушимость, крепость и стабильность порядка. «В этом смысле нынешняя пресс-конференция почти ничем не отличается от предыдущих. Путин должен выглядеть свежим, вокруг все нормально, все спокойно. Это ритуальный процесс, от которого невозможно ждать каких-то откровений».

«Вас что-нибудь удивило из сказанного Путиным? Меня нет. И не должно было удивить. Это советский жанр. А в таком жанре надо смотреть не на то, что сказано, а на то, что осталось за кадром», - пишет известный российский политолог и политический географ в своем блоге на «Снобе».

Портал «Санкт-Петербург.ру» вел текстовую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина, а теперь собрал все воедино – какие темы были освещены особенно подробно, по каким быстро пробежались, а какие и вовсе оставили без внимания.

Журналисты перед пресс-конференцией. Фото: Twitter / @dimsmirnov175

Сирия, Турция и убийство посла Андрея Карлова в Анкаре

Фуад Сафаров из турецкой редакции агентства SPUTNIK спросил президента России о урегулировании конфликта в Сирии, а также о российско-турецкий отношениях после убийства посла. Особенно Сафарова заинтересовало, не кажется ли Путину совпадением, что именно тогда, когда Турция и Россия совместными усилиями решают какие-то вопросы по Сирии, случается какой-то «бум»: то самолет сбит, то посол подстрелен.

Глава государства начал с убийства посла: «Думаю, что это, конечно, прежде всего было покушение на Россию, на российско-турецкие отношения. Безусловно».

«Знаете, откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и наш самолет был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение. Мне уже кажется, что все возможно. И проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию Турции, конечно, носит глубокий характер», - признался Путин.

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При этом еще год назад Владимир Владимирович резко отзывался о катастрофе и называл ее террористическим актом. Сейчас же президент отметил, что трагедия ни в коем случае не помешает развитию российско-турецких отношений. Также Путин рассказал о нынешней ситуации в Алеппо.

«Сотрудничество в трехстороннем формате (Россия-Турция-Иран), безусловно, сыграло очень важную роль в решении проблем вокруг Алеппо. Причем, что чрезвычайно важно, как происходила работа на завершающем этапе, – без боевых действий. Просто мы организовали и тысячами, десятками тысяч выводили людей, и не только радикально настроенные вооруженные группировки и их представителей, но и женщин, и детей. Речь идет о более чем 100 тыс. человек, которые были выведены из Алеппо. Тысячи – из других населенных пунктов в обмен на вывод из Алеппо. Это крупнейшая – я хочу это подчеркнуть, чтобы все это слышали, – это крупнейшая в современном мире на сегодняшний день международная гуманитарная акция», - подчеркнул Владимир Путин.

Фото: Алексей Дружинин / РИА «Новости»

Фото: Alexei Druzhinin / Reuters

Двойной, но неудачный удар по президентским выборам

О президентских выборах Владимира Путина сегодня спрашивали дважды. Первый раз - журналист The Wall Street Journal, который поинтересовался, не проведут ли досрочные выборы. Путин сначала пошутил («В какой стране?»), а затем лаконично заявил, что это «возможно, но не целесообразно».

Затем об участии в президентских выборах задал вопрос журналист «Коммерсанта» и Кремлевского пула Андрей Колесников. Он попросил Путина обосновать, почему он пойдет на выборы и почему не пойдет. Путин, как и во многих подобных случаях, ловко ушел от ответа и сказал, что еще рано принимать такое решение.

«Ответ будет стандартным. Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента РФ», - сказал Путин.

В ходе пресс-конференции российскому лидеру также задали вопрос о том, что он считает самой большой своей ошибкой. Глава государства сказал, что ему неоднократно задавали этот вопрос. Как и в случае с выборами, он ушел от ответа.

«У каждого человека есть ошибки, без ошибок ни один человек не живет и не работает. Я воздержусь сейчас от того, чтобы воспроизводить то, о чем я уже говорил неоднократно, но постараюсь сделать выводы из всех своих ошибок, недоработок с тем, чтобы их было меньше на будущее, с тем, чтобы работали мы все вместе и я в том числе эффективнее», - подчеркнул президент.

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

Допинговый скандал и негодяй Родченков

На вопрос о допинге, глава государства ответил, что Следственный комитет и прокуратура доведут до конца расследование соответствующих дел. Путин также отметил, что в борьбе с допингом Россия будет сотрудничать с международными организациями. Он выразил надежду, что системные изменения позволят эффективнее бороться с этими проблемами.

Президент заявил, что в России никогда не создавалось и не будет никакой государственной системы поддержки допинга в спорте, но проблема допинга есть. При этом глава государства признал, что сама проблема допинга в РФ существует. «У нас так же, как и в любой другой стране, проблема с этим (допингом) есть. Мы должны это признать и, признавая это, делать все, чтобы не допустить никакого допинга», - подчеркнул он.

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Путин высказал мнение, что информатор ВАДА Григорий Родченков превратил применение допинга в личный бизнес. Он отметил, что не может себе представить, что тот, кто перемещает через государственную границу Канады или США эти запрещенные препараты, никогда и никем не был замечен.

«Многие из вас пересекают границу США и Канады, очень строгий контроль. Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил это в свой бизнес личный, заставлял людей брать и применять. А тех, кто отказывался, скажем, как пловцы, он еще против них придумывал какие-то санкции», - сказал Путин.

Президент добавил, что «когда ему хвост прижали, не смогли его посадить просто, он удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, начал там все сливать, имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни»

«На каком-то этапе создадут, а потом, как любого негодяя, бросят просто, и все. Никому такие не нужны. Что же он здесь не боролся? Меня это наводит на определенные мысли, что его там кто-то и вел, дождались определенного момента и сделали вброс этот», - отметил президент.

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Десятки коррупционным скандалов за год - ерунда

Один из первых важных вопросов задали в самом начале пресс-конференции. Журналист «Эха Москвы» Алексей Соломин поинтересовался у Владимира Путина, что он думает о громких антикоррупционных делах, которые завершаются ничем (как это было в случае с бывшим главой таможни Андреем Бельяниновым), и выслушал ли президент оправдания бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева (обвиненного в получении двух миллионов долларов взятки).

Путин заявил, что с Улюкаевым он не разговаривает, а материалов следствия ему было более чем достаточно, чтобы его уволить с поста министра. На остальные вопросы, по словам Путина, ответит независимый суд.

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«Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал, считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. А во что это выльется в завершение, мы посмотрим по результатам рассмотрения дела в суде. До этого какие-то предварительные выводы делать нецелесообразно и вредно», - в очередной раз ушел от ответа Путин, причем не сказав ничего о других «взяточниках», которых в 2016 году было немало.

Фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

Важный вопрос о курдах и ни слова о Навальном

Путина сегодня много спрашивали о совершенно не первостепенных вещах: курды, шахматы, квас и вятские бренды. Например, Путин пообещал, что законные права курдов будут обеспечены, но Россия вмешиваться во внутрииракские процессы не собирается.

«Что касается вопросов суверенитета, независимости тех или иных частей того или иного государства, то исхожу из того, что мы все будем действовать в рамках международного права. В конечном итоге права курдского народа, законные права, будут обеспечены», - сказал президент на большой пресс-конференции.

Путин особо подчеркнул, что то, как это будет сделано и в каких формах, будет зависеть от Ирака и самого курдского народа. «Мы до сих пор были в контакте, остаемся в контакте и будем в контакте и с Багдадом, и с Эрбилем, но вмешиваться во внутрииракские процессы не собираемся», - сказал российский лидер.

К «суперважным» вопросам также можно отнести шахматы. Главе государства задал вопрос журналист из Пермского края, который отметил, что вся страна с большим волнением следила за матчем за мировую шахматную корону между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном. Вместе с тем, журналист посетовал, что в их регионе развитие шахмат находится на низком уровне, а в школах не хотят организовывать шахматные кружки, так как во внеурочное время есть другие приоритеты.

«Прежде всего, я не считаю себя вправе вмешиваться в решения муниципальных или региональных властей в вопросах, что добавить к школьным программам, а что изъять. Это очень тонкая сфера. Нужны ли шахматы в обязательное или дополнительное время в школах, должны решать на местах. Это в компетенции частных школ и муниципалитетов. Мы, безусловно, гордимся своей шахматной школой и выдающимися гроссмейстерами нашей страны. Мы специально создали это направление в центре для одаренных детей в Сочи, где эти занятия организованы на соответствующем уровне. Но нужно, чтобы шахматы развивались по всей стране, надеюсь, что и в Перми на это обратят внимание», - отметил президент.

Фото: Алексей Филиппов / РИА «Новости»

Не обошлось и без кваса: в 2014 году кировский журналист Владимир Маматов задал Владимиру Путину вопрос о продвижении российских напитков в федеральные торговые сети, а сегодня вновь пришел на пресс-конференцию, и «по счастливому случаю», вновь сумел задать вопрос.

«За квас отдельное спасибо, потому что он экспортируется в Китай и Штаты. Рынок неограничен. Без вашей поддержки ничего бы не вышло. В любой момент приезжайте на завод», - отметил журналист, добавив, что в регионе хотят возродить ВДНХ, что Путин, конечно же, одобрил – журналисту, судя по всему, нужно было лишь одобрение.

Во всех этих вопросах ни о чем, забыли, о многом важном, например, о том, что Алексей Навальный собирается баллотироваться в президенты России в 2018 году. Законность его выдвижения активно обсуждается всю последнюю неделю, а Путину так и не задали об этом вопроса, даже когда отдельно говорили о предстоящих выборах.

В итоге, нынешняя пресс-конференция обошлась без громких заявлений и шуток, достойных стать мемами. Единственным смешным, разошедшимся по сетям, моментом стала акция «Открытой России» в петербургском метро, где появились плакаты, посвященные конференции.

На плакатах изображение Путина соседствует с цитатой Антона Чехова: «Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит и неизвестно, когда он уйдет».

Фото: vk.com/openrussia_spb