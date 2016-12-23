Большая пресс-конференция Владимира Путина - онлайн
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Президент России проводит свою традиционную пресс-конференцию, посвященную итогам года.
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