В центре Петербурга ограничат движение из-за новогоднего шоу

В центре Петербурга перекроют движения из-за новогоднего мультимедийного шоу, посвященного завершению Года российского кино. Об изменениях сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

С 20:00 19 декабря до 18:00 31 декабря будет ограничено движение по участку Каменноостровского проспекта от Кронверкской набережной до Троицкого моста и по Троицкому мосту. Будет закрыта крайняя правая полоса дороги в направлении от Кронверкской набережной до Дворцовой набережной.

С 22:00 20 декабря до 18:00 31 декабря будет ограничено движение по участку Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста. В это время будет закрыта крайняя полоса движения в направлении от Троицкого моста к Дворцовому мосту.

Помимо этого, 30 декабря с 20:30 до 23:30 будет закрыто движение по Дворцовой набережной на отрезке от Дворцового моста до Троицкого моста. Движение по Дворцовому и Троицкому мостам будет закрыто 30 декабря с 21:30 до 23:30.

Схемы ОДД и объезда доступны на сайте КРТИ.