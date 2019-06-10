Москве надо избавиться от шести миллионов тонн мусора. В какие регионы его будут свозить и кто этим займется

После мусорных бунтов, которые прошли в Подмосковье в 2018 году, здесь были закрыты несколько свалок и полигонов – и Москве стало некуда девать мусор. Уже начато строительство полигона «Шиес» в Архангельской области, но этим дело не ограничится. Как выяснила «Медуза», мусор из Москвы хотят свозить в Калужскую область, в другие районы Архангельской области и еще несколько регионов европейской части России. В Москве для упаковки этого мусора строят три перегрузочных комплекса, один из них – внутри Третьего транспортного кольца, недалеко от метро «Волгоградский проспект». Спецкор «Медузы» Иван Голунов рассказывает о планах мэрии Москвы по вывозу мусора в другие регионы России.

940 самосвалов, которые никто не видел

За последний год в Подмосковье из-за протестов закрылось несколько крупных свалок («Кучино» в Балашихе, «Царево» под Сергиевым Посадом, «Кулаковский» и «Съяново» на юге области), которые ежегодно принимали около 1,3 миллиона тонн мусора.

Летом 2018 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что подмосковные свалки могут принимать до 4,6 миллиона тонн мусора в год. Жители Подмосковья выбрасывают в среднем 3,8 миллиона тонн бытового мусора и примерно 1,5 миллиона тонн крупногабаритных отходов. В Подмосковье работают около 20 сортировочных станций, куда попадает около 880 тысяч тонн мусора в год.

По данным министерства экологии Московской области, 14 действующих свалок Подмосковья могут принимать только 3,7 миллиона тонн мусора в год. Это с трудом покрывает собственные потребности региона, но на московский мусор – а это еще несколько миллионов тонн – места точно не хватает.

Москвичи каждый год выбрасывают почти 8 миллионов тонн бытового мусора и еще 2,4 миллиона тонн крупногабаритных отходов (старая мебель, бытовая техника, мусор после ремонта квартир). В столице работают три мусоросжигающих завода мощностью не более 770 тысяч тонн в год и несколько сортировочных станций, рассчитанных примерно на 2 миллиона тонн в год.

Чтобы решить проблему хотя бы отчасти, московские власти в прошлом году выделили 3,4 миллиарда рублей на открытие полигона «Малинки» на территории Новой Москвы, где ежегодно можно было бы захоронить больше 1 миллиона тонн отходов. Но из-за начавшихся протестов Сергей Собянин решил «законсервировать» строительство.

В результате без учета мусора, оставшегося в пределах Москвы после сортировки, каждый год за МКАД приходится вывозить больше 6,6 миллиона тонн твердых бытовых отходов (ТБО). За последние годы были открыты два полигона во Владимирской области и по одному в Тульской и Смоленской, но по документам они могут принимать только до 910 тысяч тонн мусора в год. Остается еще минимум пять миллионов тонн мусора. Для вывоза такого объема ежедневно нужны примерно 940 самосвалов.

Шесть компаний, которые по договорам с городом занимаются уборкой мусора, не раскрывают информацию, куда они вывозят мусор после закрытия большинства подмосковных полигонов. При этом в Подмосковье и соседних областях в последнее время резко увеличилось количество жалоб на появление нелегальных свалок.

Благоустройство в обмен на мусор

В середине октября 2018 года власти Москвы и Архангельской области объявили о создании экотехнопарка «Шиес». Столичный мусор повезут на одноименную железнодорожную станцию на границе Архангельской области и Республики Коми. По заявлениям чиновников, в Шиесе можно будет ежегодно захоронить около 500 тысяч тонн отходов в течение 20 лет. Как видно из презентации проекта, строительства завода по сортировке и переработке мусора в Шиесе не будет. Отходы будут отправлять железнодорожным транспортом, в виде спрессованных брикетов, упакованных в пленку. Авторы рекламного ролика проекта приводят в пример упаковку багажа в полиэтиленовую пленку – как это делают в аэропортах.

Проект «Экотехнопарк». Видео: YouTube / Роман Соколов

Архангельскую область выбрали потому, что туда ведут железнодорожные пути, по которым не идет слишком много грузов. Пока есть договоренность о ежедневном маршруте из Москвы в Шиес грузового поезда из 56 полувагонов, рассказал «Медузе» источник в «РЖД». Грузоподъемность полувагона равна 70 тоннам – таким образом, Москва ежегодно может отправлять в Шиес около полутора миллионов тонн мусора.

Жители соседних с Шиесом поселков с начала августа проводят митинги и акции протеста. Одним из поводов стала публикация ведомственной телеграммы «РЖД» об открытии маршрута Люберцы – Шиес для перевозки бытовых отходов из Москвы. В ответ на протесты столичные власти обещают вложить деньги из городского бюджета в ремонт коммунальной инфраструктуры и благоустройство поселков, расположенных вблизи будущего полигона. Также мэрия Москвы планирует развернуть рекламную кампанию на телеканалах Архангельской области и в социальных сетях. В частности, на совещании чиновников правительства Москвы и Архангельской области присутствовали несколько сотрудников ОАО «Московские информационные технологии». Эта компания занимается информационной поддержкой мэрии в социальных сетях. Именно ее сотрудники публиковали посты и писали комментарии в поддержку программы реновации.

На станции «Шиес» увеличиваются площади вырубки леса, 19 октября 2018 года. Фото: vk.com/urdomaonline

Такое внимание мэрии к Архангельской области объясняется тем, что кроме Шиеса здесь могут построить еще несколько полигонов для захоронения столичных отходов.

Как стало известно «Медузе», еще один полигон собираются строить в поселке Нименга в 10 километрах от берега Белого моря. По словам источника, знакомого с проектом, экотехнопарк построят в бывшем карьере леспромхоза, неподалеку от железнодорожной станции. По данным Росреестра, этот участок принадлежит «РЖД» и может использоваться «для предприятий железнодорожного транспорта». Институт «МосводоканалНИИпроект» планирует объявить тендер на проведение инженерных изысканий для разработки проектной документации объекта «Экотехнопарк „Нименга“»

Мусорные выборы

Даже несколько полигонов в Архангельской области не решат проблему захоронения и переработки московского мусора. Поэтому московские чиновники ищут способы преодолеть сопротивление жителей более близких регионов.

В конце января 2017 года в деревню Михали, расположенную в одном из самых малонаселенных районов Калужской области – Износковском, на снегоходах приехала делегация из Москвы во главе с руководителем столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасаном Гасангаджиевым. Они рассказали, что выбирают место под строительство мусороперерабатывающего завода. Через неделю, 5 февраля, прошел сход местных жителей, на котором почти все они выступили против строительства полигона ТБО и потребовали не менять назначение земель с сельскохозяйственного на промышленное.

Официально вопрос об изменении назначения земельных участков должны были решать депутаты сельской думы. Однако местные депутаты тоже не согласились на смену назначения земель и отказались назначить публичные слушания по изменению генплана сельского поселения. Тогда 24 августа 2017 года районная администрация распустила сельскую думу и назначила новые выборы. Также были запрещены любые публичные собрания, за исключением двух разрешенных мест – в райцентре Износково и в поселке Мятлево, в 45 километрах от Михалей.

Накануне новых выборов, назначенных на 27 мая 2018 года, население деревни стало стремительно расти: если 1 января в Михалях жил 131 избиратель, то к маю их количество выросло до 241 человека. Судя по протоколу избирательной комиссии, даже там не были готовы к такому росту и напечатали только 230 бюллетеней для голосования. Как выяснили активисты, большинство новых жителей оказались прописанными в двух деревенских домах, чьи хозяева давно живут в Москве. Вместе с числом избирателей выросло и количество кандидатов. Если на прошлых выборах на семь мест в думе претендовало восемь кандидатов, то в 2018 году количество претендентов увеличилось до 26 человек.

Шестерым депутатам прошлого созыва избирательная комиссия отказала в регистрации – из-за неточностей в документах. Из семи новых депутатов только два оказались прописаны в Михалях, а остальные – бизнесмены, владельцы строительных компаний, зарегистрированных в Москве или Калуге. Главой совета депутатов стал житель областного центра Алексей Тюренков, сотрудник одного из подразделений министерства экономического развития Калужской области.

Вскоре после избрания новые депутаты назначили публичные слушания о переводе части земель под строительство экотехнопарка «Калуга». По проекту, разработанному «МосводоканалНИИпроект», под создание экотехнопарка будет выделено 1600 гектаров. Там будут расположены мусоросортировочный комплекс, завод по переработке пластика, комплекс по выработке тепловой и электрической энергии и теплицы для выращивания овощей. Однако пока речь идет только о первом этапе строительства – создании площадки для размещения неутилизуемых отходов 2–5-го классов опасности.

Ежегодно на полигон в Михали планируют свозить 1,378 миллиона тонн мусора. После завершения строительства мусоросортировочного комплекса объем увеличится до 1,813 миллиона тонн; на полигоне можно будет захоронить чуть более 900 тысяч тонн. Общая вместимость полигона должна составить 40,1 миллиона тонн отходов, которые предполагается хранить в течение 46 лет. Что произойдет с мусором по завершении этого срока, проектировщики не уточняют. Заказчик строительства экотехнопарка – ООО «ПрофЗемРесурс». По данным ЕГРЮЛ, основным владельцем компании является ОАО «Мосводоканал», принадлежащее правительству Москвы. Возглавляет компанию «ПрофЗемРесурс» бывший сотрудник департамента строительства Москвы Олег Панкратов, по совместительству заместитель директора ООО «Технопарк», арендующего землю в архангельском Шиесе.

Архангельская и Калужская области не единственные, где правительство Москвы может разместить бытовые отходы. Как рассказали «Медузе» два источника в столичной мэрии, для вывоза мусора рассматриваются площадки еще в нескольких регионах, в частности в Ярославской и Костромской областях. Переговоры о вывозе мусора в эти регионы ведутся, подтвердил «Медузе» и источник в «РЖД». Проект в Костромской области ранее упоминал зампредседателя Совета по изучению производительных сил при Минэкономразвития РФ Алексей Ситин: «Мне известно одно место – это бывшая резервная ставка штаба сухопутных войск под Костромой. Там порядка 500 квадратных километров в общей сложности вместе с подъездными путями – в том числе железнодорожными, – причем есть самые разные варианты захоронения: бункеры, открытое пространство и так далее», – утверждает он.

Организация полигона на этой территории – проект Минобороны РФ. В прошлом году ведомство создало ФГУП «Оборонпромэкология», которое занимается проектом по созданию мусороперерабатывающих заводов на территории пустующих воинских частей. «Переговоры с военными ведутся, но они вялотекущие и на начальной стадии», – утверждает источник в правительстве Москвы.

Комплекс у Бойни

Чтобы вывезти мусор из Москвы, его надо упаковать и погрузить. В ходе презентации проекта в Шиесе московские чиновники говорили о строительстве погрузочного кластера на территории Люберецких очистных сооружений в районе Некрасовки. Однако, как удалось выяснить «Медузе», похожие комплексы также строятся в других московских районах, например в промзонах в Чертаново и на Таганке. Судя по документам, их строят те же компании, которые занимаются созданием новых мусорных полигонов в разных регионах.

23 октября институт «МосжилНИИпроект», принадлежащий мэрии Москвы, разместил тендер на разработку проектной документации на вентиляцию для «Производственного погрузочно-разгрузочного кластера», строящегося на территории заброшенной железнодорожной станции Бойня около метро «Волгоградский проспект». От строительной площадки будущего комплекса до ближайших жилых домов около 450 метров. Согласно техническому заданию, вентиляция должна очищать воздух от пыли, аммиака, дигидросульфида, гидрохлорида, бензола, гексана и других веществ. Ранее проект вентиляции с аналогичным техническим заданием структуры мэрии заказывали для другого погрузочно-разгрузочного кластера, расположенного в московском районе Некрасовка. Корреспондент «Медузы», побывавший на строительных площадках объектов, убедился, что их размеры на Таганке и в Некрасовке полностью совпадают. По данным Росреестра, в конце августа 2018 года АО «Мосводоканал» передало территорию в Некрасовке компании «Профземресурс», которая занимается созданием полигона ТБО в Калужской области.

Фото: Иван Голунов / «Медуза»

«Медузе» не удалось найти контракты на строительство погрузочно-разгрузочных кластеров на территории Москвы, а также полигонов ТБО в Архангельской и Калужской областях. Впрочем, разрешения на строительство объектов не обнаружили и правоохранительные органы. Зато в процессе поисков выяснилось, что строительством полигона в Калужской области и кластера на Таганке, судя по всему, занимается одна организация, близкая к мэрии Москвы.

В Калужской области из-за отсутствия разрешительных документов полиция оштрафовала организацию «ООО „Роуд групп“», ведущую строительные работы. Рабочие на строительстве погрузочно-разгрузочного кластера на Таганке в разговоре с корреспондентом «Медузы» отказались сказать название компании, но для «связи с руководством» дали номер телефона, совпадающий с контактами «Роуд групп».

Кроме того, в архангельском Шиесе рабочие рассказывали местным активистам, что их наняло на работу московское ГБУ «Автомобильные дороги» (отвечает за ремонт и содержание улиц в столице).

«Роуд групп» была зарегистрирована в конце 2010 года. Менее чем через год работы компания выиграла крупнейший контракт на 522,6 миллиона рублей по программе замены асфальта на тротуарную плитку на центральных улицах города, инициированной Сергеем Собяниным. К 2014 году «Роуд групп» стала крупнейшим подрядчиком ГБУ «Автомобильные дороги» по замене асфальта и бордюрного камня на магистральных улицах Москвы. Как выяснило РБК, примерно треть контрактов ГБУ «Автомобильные дороги» получает «Роуд групп» и связанные с ней компании. Помимо этого, холдинг принимал участие в благоустройстве по программе «Моя улица». После серии публикаций РБК о «Роуд групп» основным владельцем этой компании стало АО «Арктика инвест», не раскрывающее своих акционеров.

Большая часть основателей «Роуд групп» сейчас занимает посты в мэрии Москвы. Алексей Елисеев, которому принадлежало 25% долей компании, с 2016 года возглавляет столичный департамент капитального ремонта – ведомство курирует программу «Моя улица». Алексей Меньшов (владел 25% акций) занимает пост заместителя главы ГБУ «Автомобильные дороги». А бывший соучредитель и директор «Роуд групп» 36-летний Михаил Нестеров, по данным ЕГРЮЛ, был первым гендиректором ООО «Технопарк», арендующего сейчас территорию под строительство полигона в Шиесе.