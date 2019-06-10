ОНК: МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста Голунова

Служба собственной безопасности МВД России и прокуратура начали проверку по делу журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом заявила замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ива Меркачева.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Меркачева сказала, что два ведомства «будут работать рука об руку». Она отметила, что общественники пока не видели результатов проверки. По ее мнению, это может быть связано с тем, что прошло мало времени.

«Я, честно говоря, не представляю, как они (полицейские, – прим. ред.) будут доказывать это в суде. Вообще не представляю, какой материал они дадут в суд... Журналист занимался расследованиями, делал это глубоко и серьезно. Одновременно приторговывать наркотиками? Я не верю», – добавила Меркачева.

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Ранее ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что Владимир Путин внимательно следит за деталями дела.

Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, однако его коллеги уверены в невиновности журналиста и объясняют уголовное дело его профессиональной деятельностью. Голунов специализируется на материалах о коррупции.