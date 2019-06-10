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Как Голунов отменил тендер на 2,2 млрд рублей на разработку концепции благоустройства Москвы

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© Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix / LETA

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«Санкт-Петербург.ру» публикует расследования Ивана Голунова. Журналист был задержан 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналистское сообщество уверено в невиновности Ивана и связывает уголовное дело с его профессиональной деятельностью.

Департамент капитального ремонта Москвы (именно он отвечает за программу благоустройства «Моя улица») 7 сентября 2017 года объявил о намерении провести тендер на «выполнение комплексного анализа и разработку дизайн-проектов» улиц, которые будут благоустроены в 2018 и 2019 годах. Победитель тендера должен был разработать общую стратегию благоустройства: провести «анализ среды», составить техническое задание для архитекторов и проектировщиков, а затем проконтролировать соблюдение разработанной концепции.

Заплатить за эту работу московские власти собирались 2,197 млрд рублей.

В предыдущие годы аналогичные работы выполняло консалтинговое бюро «Стрелка», принадлежащее миллиардеру Александру Мамуту. В январе 2015 года «Стрелка» выиграла тендер на разработку методических рекомендаций для реализации программы «Моя улица», а также разработку концепции благоустройства улиц в следующие два года. Сумма контракта составляла 922 млн рублей. В марте 2016-го «Стрелка» заключила с мэрией еще один контракт на 890 млн рублей на «разработку концепции и стандартов благоустройства объектов инфраструктуры отдыха Москвы».

Концепции, разработанные «Стрелкой», не всегда реализовывались на практике. К примеру, для благоустройства Лубянской площади бюро предложило концепцию городского центра детского отдыха с аттракционами, песочницами и фонтаном (рядом расположено здание Центрального детского магазина, которым до августа 2017 года управлял Мамут). Уже в ходе проектирования выяснилось, что строительство фонтана на площади невозможно из-за подземных коммуникаций и станции метро, расположенной под площадью. Схожие истории произошли также на Краснопресненской, Саввинской и Болотной набережных. Впрочем, это не помешало мэрии Москвы признать работу «Стрелки» выполненной качественно и полностью ее оплатить.

По предыдущим контрактам «Стрелка» успела разработать стратегии благоустройства для почти 1700 гектаров московских улиц, задействовав для этого 279 сотрудников, включая 25 специалистов по связям с общественностью. Новый тендер предполагал создание проектов для 900 гектаров улиц и общественных пространств, а привлечь для этого предполагалось 125 специалистов.

Госзакупки объемом свыше одного миллиарда рублей в обязательном порядке проходят через процедуру общественных слушаний. Корреспондент «Медузы» оказался единственным представителем общественности на обсуждении контракта по разработке концепции благоустройства. Он обратил внимание, что, по сравнению с предыдущими аналогичными тендерами, объем заказываемых мэрией работ сократился почти вдвое – при этом стоимость контракта выросла в 2,4 раза. Кроме того, по многим улицам, которые должны быть отремонтированы в следующие два года, уже объявлены тендеры на выполнение проектных работ – еще до того, как город выбрал разработчика стратегии благоустройства. (Например, именно так обстоит дело в случае с Остоженкой и Рождественкой, Бутырским валом, Проточным, Большим Знаменским и Кривоколенным переулками, Лесной улицей, Пушкинской набережной, а также территориями, прилегающими к Парку Горького, Киевскому вокзалу, ВДНХ и станции метро «Улица 1905 года»).

В ходе общественного обсуждения дважды объявлялся перерыв, однако представители департамента капремонта так и не смогли ответить на вопросы корреспондента «Медузы». «Начальную цену тендера определяют составители сметы на основе данных о стоимости выполнения работ, а затем она проверяется экспертизой», – пояснила руководитель контрактной службы департамента Эльмира Султанова, после чего предложила объявить перерыв и пригласить на обсуждение составителей сметы.

На следующем заседании слушаний представители департамента заявили, что тендер отменен.

 

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