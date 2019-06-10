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Песков прокомментировал дело журналиста Голунова

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Голунов на заседании Никулинского суда Москвы, 8 июня 2019 года
© Фото: Владимир Гердо / ТАСС

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Путину сообщили об уголовном деле против корреспондента «Медузы» 7 июня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова доложили президенту России Владимиру Путину еще 7 июня.

«Я могу лишь вам сказать, что о деле было доложено в Петербурге еще в пятницу президенту. Было доложено о том, что это весьма резонансное дело», – сказал Песков. По его словам, Путин внимательно наблюдает за всеми деталями дела. Песков подтвердил, что расследование взял под личный контроль советник президента Антон Кобяков.

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Журналисты спросили Пескова, как в Кремле оценивают работу полиции, которая «в первые часы после задержания известного журналиста дезинформировала общественность и высшие органы власти», опубликовав фотографии, которые не имели отношения к делу Голунова.

«Да, действительно, мы руководствовались той информацией, которая была опубликована МВД, и потом мы приняли к сведению ту поправку, которую также МВД опубликовал. В данном случае мы не можем руководствоваться какой-либо иной информацией, кроме как официальной информацией, которая поступает по линии соответствующих органов МВД», – ответил Песков.

На вопрос о реакции Кремля на заявления о нарушении в ходе расследования, в частности, что Голунову в течение 13 часов не давали связаться с близкими, Песков заявил: «Функции по реагированию на нарушения выполняет Генеральная прокуратура. Генеральной прокуратуре доступны все материалы по делу. И у нас нет сомнений, что Генпрокуратура будет выполнять свои функции». Он призвал не делать спешных выводов. «Действительно, это конкретное дело породило большое количество вопросов. Мы это видим. Но отталкиваясь от этого дела делать выводы о недоверии к целой системе я считаю неверным», – сказал Песков.

Голунова задержали 6 июня в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, однако его коллеги уверены в невиновности журналиста и объясняют уголовное дело его профессиональной деятельностью. Голунов специализируется на материалах о коррупции.

 
 

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