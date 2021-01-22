Петербургским студентам пригрозили отчислением за участие на митинге 23 января

В Санкт-Петербургском государственном университете пояснили, что тех студентов, которые пойдут на несогласованные митинги 23 января, будут ждать серьезные последствия.

Марина Лаврикова, первый проректор по учебной и методической работе виртуальной приемной, сообщила, что в случае участия на митингах, учащихся могут привлечь к административной ответственности, вследствие чего, исключить из вуза.

«В случае совершения административного проступка обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности, в соответствии с правилами внутреннего распорядка обучающихся, вплоть до отчисления», — отметила Лаврикова.