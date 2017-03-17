Котоместа в Петербурге: рыжие уличные бандиты и пушистые неженки

Легенда о котах Эрмитажа

Котов называют невидимой гвардией, охраняющая наше культурное наследие. - нештатные сотрудники Государственного Эрмитажа, неусыпно следящие за тем, чтобы Зимний Дворец не оккупировали полчища крыс.

По легенде, первого кота сюда привез сам Пётр I, а позже Елизавета Петровна даже издала «Указ о высылке ко двору котов» из Казани. Статус «охранников картинных галерей» им пожаловала Екатерина II.

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Годы блокады стали единственными, когда Эрмитаж остался без своих усатых хранителей. Говорят, после войны котов в город завозили целыми вагонами, часть из них отправилась на службу в Зимний. С тех пор эрмитажные коты денно и нощно берегут сокровища нации, став одной из любимых городских легенд.

Сейчас на территории музея проживает около 60-70 хвостатых. Каждый год Эрмитаж проводит «День Эрмитажного кота», цель которого – найти самым культурным котам, ценным «сотрудникам» музея, дом и любящую семью.

Половина эрмитажных котиков в начале 2017 года переехали из подвала музея в новое пространство «Республика кошек» на Литейном проспекте, 60. Перед тем, как попасть в новый дом, животные два месяца проводят в ветеринарной клинике. Здесь их стерилизуют и прививают.

Уже в «Республике» они проходят курс реабилитации и привыкают к людям. Посетители пространства могут не только поиграть с пушистыми любимцами, но и забрать понравившуюся кошку с собой. Подворотню рядом с «Республикой» украсила выставка работ эрмитажного фотографа Юрия Молодковца, который в течение нескольких лет снимал котов в залах Зимнего дворца. Вход в прострнство бесплатный, за пожертвования.

Фото: Instagram / @hermitagecats

Котокафе «Республика кошек» на улице Якубовича

Пространство позиционирует себя как первое котокафе в Европе, открыто в 2011 году ветврачом Анной Кондратьевой. Это своеобразная альтернатива приюту, симбиоз традиций азиатских котокафе и европейских арт-кафе, витрина и рупор для кошек, которые ищут своего человека.

В кафе живут 25 котов, ежедневно они радушно встречают гостей, помогают узнать больше о том, каким должен быть кошачий рай, а также оказывают поддержку своим бездомным собратьям. Стоимость билета в котокафе: 300-500 рублей.

Здесь находится выставочное пространство, где проходят экспозиции, посвященные роли котов в мировой художественной культуре; клуб, в котором проходят встречи и творческие мероприятия друзей республики; арт-кафе, где гости республики могут поесть, отдохнуть, поработать и просто проводить свободное время; котобиблиотека - собрание книг о жизни котов и многое другое.

Фото: vk.com/cats_republic

Кошачье антикафе Soulmate на набережной Фонтанки

Это место, в отличие от «Республики кошек», работает по системме антикафе, то есть платите вы не за вход, а за время нахождения в кафе – три и пять рублей за минуту в зависимости от того, когда вы придете. Soulmate отлично подойдет для дружеских встреч, семейного отдыха, знакомств и разных событий. У нас есть угощения и чай, кофе и книги, wi-fi и настольные игры, пианино и кошки.

«Наши коты - настоящие родственные души (soulmates) для наших гостей, а вовсе не выставочные экспонаты в музее или на выставке. Помимо того, что с ними непременно можно играть и обниматься, у посетителей есть возможность приютить понравившихся питомцев», - пишут сотрудники необычного антикафе.

В Soulmate нет ограничений минимального или максимального времени пребывания, а также возрастных ограничений. Сотрудники настаивают, что людям с сильной аллергией на животных не рекомендуется посещать их кафе. Предварительная запись не обязательна, однако всегда есть возможность брони столиков для гарантии посещения (минимальное время бронирования - 30 минут).

Фото: vk.com/soulmatespb

Памятники котам в городе на Неве

Если говорить о памятниках кошкам в Петербурге, то можно сбиться со счету, поэтому проще перечислить самые известные из них. Например, один из самых «свежих» памятников - блокадной кошке во дворе дома номер 4 по улице Композиторов, его открыли в сентябре 2016 года. Скульптура кошки напоминает о том, как во время блокады животные спасали город от нашествия крыс. Автором скульптуры является Наталья Рысева - руководитель студии художественного литья «АСС».

Стоит ли говорить, что самый настоящий серьезный первый памятник кошке в России также появился в Северной столице - называется он «Памятник подопытной кошке». Его открытие состоялось в ноябре 2002 года на Васильевском острове, во дворе главного здания СПбГУ. Идея создания памятника принадлежит кафедре анатомии и физиологии и петербургскому клубу любителей кошек «Фелис». Автор памятника - заслуженный художник России, профессор Анатолий Гордеевич Дема. Этот памятник — знак благодарности за пользу, которую принесли человечеству лабораторные кошки.

Фото: пресс-служба Выборгского района / encspb.ru

В историческом центре Петербурга, на улице Малая Садовая, «живут» знаменитые кот Елисей и кошка Василиса. Не каждый турист заметит их, потому что для этого надо посмотреть вверх. У небольших памятников непростая, но счастливая судьба. Их отлил из бронзы известный скульптор Владимир Петровичев. Кошки жили в кабинете у бизнесмена Ильи Ботка, а в 1999 и 2000 годах он подарил их Петербургу.

По данным сайта «Зооатлас», «поселить» эту пару на карнизах Малой Садовой улицы предложил историк Сергей Лебедев. Первым занял свое место кот Елисей - 25 января 2000 года. Он сидит на специальном «карнизе» в углу дома №8. Спустя несколько месяцев, 1 апреля 2000 года, почти напротив Елисея, на уровне второго этажа дома №3, появилась кошка Василиса.

Скульптуры Елисея и Василисы популярны у туристов и петербуржцев. Существует поверье, что если бросить монетку так, чтобы она осталась лежать на уголке у Елисея или на карнизе Василисы, то можно поймать «удачу за хвост». «Удачу за хвост» в этом месте часто пытаются поймать и студенты накануне сессии. К слову, памятник Василисе был украден 24 сентября 2014 года, а спустя несколько дней найден в Москве.

Елисей и Василиса. Фото: zooatlas.ru / kudainfo.ru

Необычная судьба получилась еще у одной кошки скульптора Владимира Петровичева, которую зовут Тишина Матроскина, или просто Тиша. Она, по первоначальному замыслу, должна была находиться в компании Елисея и Василисы. Уже готовая скульптура долго оставалась в мастерской Петровичева, потом гостила в кабинете у бизнесмена Ильи Ботки, затем дома - у историка Сергея Лебедева.

В итоге в июне 2005 года на митинге-концерте в Университете технологии и дизайна Лебедев торжественно вручил бронзовую кошку лидеру творческого объединения «Митьки» Дмитрию Шагину. Художники нарядили кошку в свою традиционную одежду, тельняшку, и спустя несколько дней поселили ее на карнизе дома, в котором располагалась тогда мастерская митьков (улица Правды, 16). Спустя два года митьки переехали в другую мастерскую, с ними поехала и Тишина Митьковна Матроскина. В марте 2007 года она поселилась на подставочке рядом с окном второго этажа здания, расположенного по адресу: улица Марата, дом 36.

Фото: mapio.net

Главное котоместо - весь Петербург

На самом деле весь Петербург можно назвать одним большим «котоместом», это уже несколько лет доказывает известный блогер Евгений Мироненко известный как «nau spb». На его странице в Instagram кроме необычных фотографий Северной столицы постоянно появляются снимки дворовых котиков – они спят на крышах или автомобилях, пугаются, сидят с грозным видом или, наоборот, тянут к фотографу лапы.

Чтобы отследить все снимки Евгения, нужно ввезти в поиск тэк #котонау, на момент публикации по нему находилось уже почти 500 фотографий. Все же не зря в 2016 году жителей Петербурга признали самыми большими любителями кошек. Более того, на проходивший в Петербурге международной выставке «Зоосфера. Бизнес» эксперты заявили, что Россия входит в топ-10 стран по наибольшей численности домохозяйств с кошками.

По данным специалистов, кроме России, кошек также сильно любят в Румынии, Новой Зеландии, Канаде и Венгрии. В Петербурге даже отмечают праздник - Всемирный день петербургских кошек и котов, он проходит ежегодно 8 июня. Торжество придумали именно тогда, когда на карнизе галереи художников открыли скульптуру Тишины Матроскиной.

Фото: Instagram / @nau_spb