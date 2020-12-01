В Петербурге лечившихся двух редких сов выпустили на волю

На территории «Парка Сергиевка» в Санкт-Петербурге на волю были выпущены две редкие совы, которых лечили ветеринары.

На сайте администрации Петербурга сообщили, что редкие совы были найдены с многочисленными травмами и предоставили курс реабилитации. В честь победителей соревнований Кубка Санкт-Петербурга по спортивной орнитологии редкие совы были выпущены на волю.

«Очень важно, что мы видим живой интерес участников к окружающему нас миру и его обитателям. Орнитология – это непростая, но очень нужная наука», — заявил вице-губернатор Петербурга.

Кроме того, Владимир Кириллов отметил, что спортивное направление помогает школьникам развить наблюдательность и бережное отношение к природе, что приводит к большей ответственности школьников по отношению к природе и экологии.